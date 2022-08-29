https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيسي-لن-يبق-من-إسرائيل-شيء-إذا-أقدمت-على-خطوة-متهورة-ضد-إيران-1066967768.html

رئيسي: لن يبقى من إسرائيل شيء إذا أقدمت على خطوة متهورة ضد إيران

رئيسي: لن يبقى من إسرائيل شيء إذا أقدمت على خطوة متهورة ضد إيران

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن التقنية النووية "حق إيران المسلم به"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأحد منعنا من هذا الحق". 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T10:16+0000

2022-08-29T10:16+0000

2022-08-29T10:24+0000

العالم

أخبار إيران

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وحذر رئيسي، في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، بأن إسرائيل "ربما لن يبقى منها شيء" إذا أقدمت على ما وصفها بخطوة "متهورة" ضد إيران، وفقا لوكالة فارس.وردا على تهديدات إسرائيل قال "الكيان الصهيوني قد لا يجد الفرصة فيما لو قرر اتخاذ إجراء ضد إيران، وهل سيبقى شيء من هذا الكيان في الفترة الزمنية ما بين القرار واتخاذ الإجراء. هل تمكن الكيان الصهيوني من الوقوف ندا أمام قوى المقاومة وصواريخها الدقيقة؟ هل يتوافق ذلك مع هذه التهديدات؟ هل يمكن أن يحافظ الكيان على أمنه؟".وأوضح أن إسرائيل لا تريد حصول إيران على التقنية النووية، لكن طهران "حصلت على هذه التقنية ولا يمكن لأحد أن يحرمنا منها".وأشار إلى أن اغتيال العلماء النوويين كان لوقف هذه المعرفة في البلاد، وقال "إيران لم توقفها هذه الأعمال والفتن، ولن يمنعنا أي إجراء من قبل الكيان الصهيوني من أخذ هذا الحق".وجدد الرئيس الإيراني التأكيد أن بلاده لا تطمح لامتلاك قنبلة نووية، قائلاً إنه "لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة" إيران.وقال "أعلنا مرارًا أنه لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة الجمهورية الإسلامية. وأعلن قائد الثورة الإسلامية أنها محرمة وأعلنت الحكومة والمسؤولون مرارًا أن الأسلحة النووية لا مكان لها في السياسة الإيرانية من حيث الشريعة والسياسة الخارجية".

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