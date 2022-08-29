https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيس-وزراء-باكستان-نواجه-أمطارا-لم-نشهدها-خلال-30-عاما-1066965638.html
رئيس وزراء باكستان: نواجه أمطارا لم نشهدها خلال 30 عاما
رئيس وزراء باكستان: نواجه أمطارا لم نشهدها خلال 30 عاما
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، إن الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات هائلة في أنحاء البلاد "غير مسبوقة خلال السنوات الثلاثين... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T10:11+0000
2022-08-29T10:11+0000
2022-08-29T10:12+0000
أخبار باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066963710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c91bc53dec8a795727406d9b42898d2.jpg
جاءت تصريحات رئيس الوزراء أثناء قيامه بجولة في المناطق المتضررة بشدة في شمال البلاد لتوجيه عمليات الإغاثة، بحسب "فرانس برس".ووصف رئيس الوزراء الوضع بقوله: "هناك محيط من مياه الفيضانات في كل مكان".يواجه عشرات الملايين من الأشخاص في أنحاء باكستان اليوم الاثنين أسوأ فيضانات موسمية خلال عقد، والتي تسبب في جرف عدد لا يحصى من المنازل وتدمير الأراضي الزراعية الحيوية، بينما يهدد النهر الرئيسي في البلاد بانفجار ضفافه.يقول مسؤولون إن 1061 شخصا قد لقوا مصرعهم منذ شهر يونيو/ حزيران، عندما بدأت الأمطار الموسمية لكن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى، حيث عزلت مئات القرى الواقعة على الجبال في شمال البلاد بعد أن جرفت الأنهار التي غمرتها الفيضانات الطرق والجسور.وتعتبر الأمطار الموسمية السنوية ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى الدمار.
https://sputnikarabic.ae/20220828/باكستان-تحذيرات-من-حدوث-فيضانات-بمنسوب-مرتفع-في-الأنهار-1066950765.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066963710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f9b6b0be75cba75e0d1c0b322ff9f76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باكستان
رئيس وزراء باكستان: نواجه أمطارا لم نشهدها خلال 30 عاما
10:11 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، إن الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات هائلة في أنحاء البلاد "غير مسبوقة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة".
جاءت تصريحات رئيس الوزراء أثناء قيامه بجولة في المناطق المتضررة بشدة
في شمال البلاد لتوجيه عمليات الإغاثة، بحسب "فرانس برس".
ووصف رئيس الوزراء الوضع بقوله: "هناك محيط من مياه الفيضانات في كل مكان".
يواجه عشرات الملايين من الأشخاص في أنحاء باكستان اليوم الاثنين أسوأ فيضانات موسمية خلال عقد، والتي تسبب في جرف عدد لا يحصى من المنازل وتدمير الأراضي الزراعية الحيوية، بينما يهدد النهر الرئيسي في البلاد بانفجار ضفافه.
يقول مسؤولون إن 1061 شخصا قد لقوا مصرعهم منذ شهر يونيو/ حزيران، عندما بدأت الأمطار الموسمية لكن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى، حيث عزلت مئات القرى الواقعة على الجبال في شمال البلاد بعد أن جرفت الأنهار التي غمرتها الفيضانات الطرق والجسور.
وتعتبر الأمطار الموسمية السنوية ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى الدمار.