https://sputnikarabic.ae/20220829/روسيا-تعول-على-تقييم-غير-متحيز-لبعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-حول-محطة-زابوروجيه-1066995864.html
روسيا تعول على تقييم غير متحيز لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوروجيه
روسيا تعول على تقييم غير متحيز لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوروجيه
قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن روسيا تعول على تقييم غير مسيس وغير متحيز لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T15:43+0000
2022-08-29T15:43+0000
2022-08-29T15:43+0000
روسيا
محطة الطاقة النووية
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وكتب سلوتسكي، اليوم الاثنين، على تطبيق "تلغرام": "لقد أعلنت روسيا مرارا عن استعدادها لتهيئة كل الظروف أمام رحلة البعثة [بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية]. نعول على تقييم غير متحيز وغير مسيس من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأردفت زاخارزفا: "تتوقع روسيا أن تكون استنتاجات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه مهنية وخالية من أي تحيزات سياسية".كما اعتبرت زاخاروفا أن "تصريحات الغرب بأنه تم إقناع روسيا لتسمح لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروحيه، غير صحيحة وتشوه الحقائق".واعتبرت زاخاروفا أن القصف المستمر للمحطة من قبل كييف يمكن وصفه "بالانتحار".وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين في 29 أغسطس/آب، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل".وأضاف أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.
https://sputnikarabic.ae/20220829/زاخاروفا-تصف-قصف-كييف-لمحطة-زابوروجيه-النووية-بالانتحار-1066981792.html
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روسيا, محطة الطاقة النووية
روسيا, محطة الطاقة النووية
روسيا تعول على تقييم غير متحيز لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوروجيه
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قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن روسيا تعول على تقييم غير مسيس وغير متحيز لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وكتب سلوتسكي، اليوم الاثنين، على تطبيق "تلغرام": "لقد أعلنت روسيا مرارا عن استعدادها لتهيئة كل الظروف أمام رحلة البعثة [بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية]. نعول على تقييم غير متحيز وغير مسيس من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وصرحت زاخاروفا لقناة "روسيا 24" التلفزيونية أن "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستصل في الأيام المقبلة".
وأردفت زاخارزفا: "تتوقع روسيا أن تكون استنتاجات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه مهنية وخالية من أي تحيزات سياسية".
كما اعتبرت زاخاروفا أن "تصريحات الغرب بأنه تم إقناع روسيا لتسمح لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروحيه، غير صحيحة وتشوه الحقائق".
واعتبرت زاخاروفا أن القصف المستمر للمحطة من قبل كييف يمكن وصفه "بالانتحار".
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف،
اليوم الاثنين في 29 أغسطس/آب، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.
وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل".
وأضاف أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.