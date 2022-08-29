https://sputnikarabic.ae/20220829/روسيا-تعول-على-تقييم-غير-متحيز-لبعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-حول-محطة-زابوروجيه-1066995864.html

روسيا تعول على تقييم غير متحيز لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوروجيه

روسيا تعول على تقييم غير متحيز لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوروجيه

قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن روسيا تعول على تقييم غير مسيس وغير متحيز لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T15:43+0000

2022-08-29T15:43+0000

2022-08-29T15:43+0000

روسيا

محطة الطاقة النووية

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وكتب سلوتسكي، اليوم الاثنين، على تطبيق "تلغرام": "لقد أعلنت روسيا مرارا عن استعدادها لتهيئة كل الظروف أمام رحلة البعثة [بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية]. نعول على تقييم غير متحيز وغير مسيس من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأردفت زاخارزفا: "تتوقع روسيا أن تكون استنتاجات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه مهنية وخالية من أي تحيزات سياسية".كما اعتبرت زاخاروفا أن "تصريحات الغرب بأنه تم إقناع روسيا لتسمح لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروحيه، غير صحيحة وتشوه الحقائق".واعتبرت زاخاروفا أن القصف المستمر للمحطة من قبل كييف يمكن وصفه "بالانتحار".وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين في 29 أغسطس/آب، أن روسيا مهتمة بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وكانت تنتظرها وهي منفتحة على التعاون.وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا مهتمة بمهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت في تحضيرها ومنفتحة على التعاون والتفاعل".وأضاف أنه لا يوجد حديث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، في رد على سؤال ذي صلة.

https://sputnikarabic.ae/20220829/زاخاروفا-تصف-قصف-كييف-لمحطة-زابوروجيه-النووية-بالانتحار-1066981792.html

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روسيا, محطة الطاقة النووية