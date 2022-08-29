https://sputnikarabic.ae/20220829/روسيا-تنفي-نبأ-بدء-عمل-سفارتها-في-عدن-1066976420.html

روسيا تنفي نبأ بدء عمل سفارتها في عدن

روسيا تنفي نبأ بدء عمل سفارتها في عدن

قال القائم بالأعمال الروسي في اليمن يفغيني كودروف، اليوم الإثنين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن المعلومات حول استئناف عمل السفارة الروسية في عدن غير صحيحة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T11:33+0000

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روسيا

أخبار اليمن الأن

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وأوضح كودروف: "لا أؤكد ذلك، لقد كان نبأ من وكالة سبأ (وكالة الأنباء اليمنية)، من الأفضل التركيز على تعليقاتنا وليس على الصحافة اليمنية".وأضاف: " بحثنا مع رئيس مجلس القيادة اليمني السيد العليمي قضايا مختلفة وعلى راسها المسألة المرتبطة بدعم الهدنة".وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، بأن مجلس التوجيه الرئاسي اليمني المعترف به دوليًا رحب بإعادة فتح السفارة الروسية من عدن، جنوبي البلاد. وقررت موسكو، في ديسمبر/ كانون الاول 2017، تعليق عمل سفارتها في العاصمة اليمنية صنعاء.ومنذ ما يقرب من ثماني سنوات، يشهد اليمن اشتباكات عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والقوات المتحالفة من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا من جهة أخرى يدعمه التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية.

https://sputnikarabic.ae/20220829/اليمن-أنصار-الله-تضع-ثلاثة-شروط-من-أجل-تحقيق-تقدم-في-الملف-العسكري-1066952150.html

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