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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر مدينة باريامان في إندونيسيا بمقاطعة سومطرة الغربية، ليل الأحد/الاثنين. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
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إندونسيا
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وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 171 كيلو مترا من مدينة باريامان.وأضافت أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 1.028درجة جنوبا، وخط طول 98.633 درجة شرقا.ولم يتم التحذير من موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال".ولم تقع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، التي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.وحصل في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة الذي نجم عنه تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.
https://sputnikarabic.ae/20220828/زلزال-بقوة-52-درجة-يضرب-الفلبين-1066917841.html
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إندونسيا

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

00:49 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / Dimas Dhaniتداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Dimas Dhani
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر مدينة باريامان في إندونيسيا بمقاطعة سومطرة الغربية، ليل الأحد/الاثنين.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 171 كيلو مترا من مدينة باريامان.
وأضافت أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 1.028درجة جنوبا، وخط طول 98.633 درجة شرقا.
وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 11.9 تحت سطح البحر.
ولم يتم التحذير من موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال".
ولم تقع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين
أمس, 01:06 GMT
وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، التي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.
وحصل في عام 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة الذي نجم عنه تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.
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