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زيلينسكي يقيل نائب قائد الحرس الوطني الأوكراني
زيلينسكي يقيل نائب قائد الحرس الوطني الأوكراني
أقال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نائب قائد الحرس الوطني للبلاد، وفقا لمرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T04:50+0000
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أخبار أوكرانيا
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وجاء في نص الوثيقة " أقيل سبودار ياروسلاف بوغدانوفيتش من منصب نائب قائد الحرس الوطني الأوكراني". هذا ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى. في وقت سابق أفاد موقع زيلينسكي على الإنترنت أن الرئيس عقد اجتماعا سريا مع قوات الأمن.يشار إلى أن الاجتماع حضره قادة عسكريون وقادة استخبارات ورؤساء وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووحدة أمن الدولة.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يقيل نائب قائد الحرس الوطني الأوكراني

04:50 GMT 29.08.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
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أقال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نائب قائد الحرس الوطني للبلاد، وفقا لمرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة.
وجاء في نص الوثيقة " أقيل سبودار ياروسلاف بوغدانوفيتش من منصب نائب قائد الحرس الوطني الأوكراني".
هذا ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى.
في وقت سابق أفاد موقع زيلينسكي على الإنترنت أن الرئيس عقد اجتماعا سريا مع قوات الأمن.
يشار إلى أن الاجتماع حضره قادة عسكريون وقادة استخبارات ورؤساء وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووحدة أمن الدولة.
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