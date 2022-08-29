https://sputnikarabic.ae/20220829/زيلينسكي-يقيل-نائب-قائد-الحرس-الوطني-الأوكراني-1066953564.html
زيلينسكي يقيل نائب قائد الحرس الوطني الأوكراني
زيلينسكي يقيل نائب قائد الحرس الوطني الأوكراني
أقال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نائب قائد الحرس الوطني للبلاد، وفقا لمرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T04:50+0000
2022-08-29T04:50+0000
2022-08-29T04:50+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء في نص الوثيقة " أقيل سبودار ياروسلاف بوغدانوفيتش من منصب نائب قائد الحرس الوطني الأوكراني". هذا ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى. في وقت سابق أفاد موقع زيلينسكي على الإنترنت أن الرئيس عقد اجتماعا سريا مع قوات الأمن.يشار إلى أن الاجتماع حضره قادة عسكريون وقادة استخبارات ورؤساء وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووحدة أمن الدولة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يقيل نائب قائد الحرس الوطني الأوكراني
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أقال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نائب قائد الحرس الوطني للبلاد، وفقا لمرسوم نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة.
وجاء في نص الوثيقة " أقيل سبودار ياروسلاف بوغدانوفيتش من منصب نائب قائد الحرس الوطني الأوكراني".
هذا ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى.
في وقت سابق أفاد موقع زيلينسكي
على الإنترنت أن الرئيس عقد اجتماعا سريا مع قوات الأمن.
يشار إلى أن الاجتماع حضره قادة
عسكريون وقادة استخبارات ورؤساء وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووحدة أمن الدولة.