https://sputnikarabic.ae/20220829/صانع-صواريخ-براموس-يبدي-استعداده-لإمداد-الجيش-الروسي-بها-1066955268.html
صانع صواريخ "براموس" يبدي استعداده لإمداد الجيش الروسي بها
صانع صواريخ "براموس" يبدي استعداده لإمداد الجيش الروسي بها
أعلن رئيس مؤسسة "براموس" استعداد مؤسسته لتوريد ما تنتجه من صواريخ للجيش الروسي. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T06:35+0000
2022-08-29T06:35+0000
2022-08-29T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
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ومؤسسة "براموس" مؤسسة روسية - هندية مشتركة تم إنشاؤها لتصنع الصواريخ للجيش الهندي أولاً. وتسمى صواريخها الأسرع من الصوت "براموس".صرح ألكسندر ماكسيتشوف، مدير مؤسسة "براموس" عن الجانب الروسي، لـ"سبوتنيك" في 29 أغسطس/آب أن المؤسسة مستعدة لتوريد صواريخها للجيش الروسي أيضا.وذكر أن المؤسسة حصلت في يناير/ كانون الثاني 2022 على أول عقد لتصنيع صواريخ "براموس" لدولة أجنبية هي الفلبين التي تعاقدت على شراء مجموعة من صواريخ "براموس" و6 قاذفات لإطلاقها بقيمة قدرها 375 مليون دولار. ويجب تسليم الفلبين ما تعاقدت على شرائه في غضون 4 أعوام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
صانع صواريخ "براموس" يبدي استعداده لإمداد الجيش الروسي بها
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أعلن رئيس مؤسسة "براموس" استعداد مؤسسته لتوريد ما تنتجه من صواريخ للجيش الروسي.
ومؤسسة "براموس" مؤسسة روسية - هندية مشتركة تم إنشاؤها لتصنع الصواريخ للجيش الهندي أولاً. وتسمى صواريخها الأسرع من الصوت "براموس".
صرح
ألكسندر ماكسيتشوف، مدير مؤسسة "براموس" عن الجانب الروسي، لـ"سبوتنيك" في 29 أغسطس/آب أن المؤسسة مستعدة لتوريد صواريخها للجيش الروسي أيضا.
وذكر أن المؤسسة حصلت في يناير/ كانون الثاني 2022 على أول عقد لتصنيع صواريخ "براموس" لدولة أجنبية هي الفلبين التي تعاقدت على شراء مجموعة من صواريخ "براموس" و6 قاذفات لإطلاقها بقيمة قدرها 375 مليون دولار. ويجب تسليم الفلبين ما تعاقدت على شرائه في غضون 4 أعوام.