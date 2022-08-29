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https://sputnikarabic.ae/20220829/صباغ-يكشف-نهب-أمريكا-لـ66-ألف-برميل-نفط-يوميا-من-سوريا-1066999543.html
صباغ يكشف نهب أمريكا لـ66 ألف برميل نفط يوميا من سوريا
صباغ يكشف نهب أمريكا لـ66 ألف برميل نفط يوميا من سوريا
أشار المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، اليوم الاثنين، إلى أن الدول الغربية تواصل فرض وتوسيع إجراءاتها الاقتصادية القسرية غير الشرعية التي... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T16:51+0000
2022-08-29T16:51+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونوه صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أن "سورية تستمر بتوفير ظروف الحياة الكريمة لمواطنيها وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وإعمار ما دمره الإرهاب وتهيئة ظروف عودة اللاجئين"، حسبما ذكرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا".وقال صباغ إن "سورية وشركاءها من منظمات الأمم المتحدة يواجهون تحديات كبيرة للارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للمواطن السوري جراء استمرار تسييس الدول الغربية العمل الإنساني والتنموي وانتهاكها المبادئ الناظمة له".وذكرت "سانا"، في سياق متصل اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية أخرجت 123 صهريجاً محملاً بالنفط من حقول الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سوريا خسائرها في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته 107.1 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220817/الجيش-الأمريكي-يطبق-حصارا-خانقا-على-20-ألف-سوري-في-محيط-حقل-العمر-النفطي-1066528315.html
https://sputnikarabic.ae/20220719/بوتين-يجب-على-الولايات-المتحدة-الكف-عن-نهب-النفط-السوري-1065309399.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

صباغ يكشف نهب أمريكا لـ66 ألف برميل نفط يوميا من سوريا

16:51 GMT 29.08.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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أشار المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، اليوم الاثنين، إلى أن الدول الغربية تواصل فرض وتوسيع إجراءاتها الاقتصادية القسرية غير الشرعية التي تفاقم معاناة الشعب السوري وتتسبب بنقص كبير في احتياجاته الأساسية.
ونوه صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أن "سورية تستمر بتوفير ظروف الحياة الكريمة لمواطنيها وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وإعمار ما دمره الإرهاب وتهيئة ظروف عودة اللاجئين"، حسبما ذكرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا".
كما شدد صباغ على أن "سورية تتطلع إلى ضمان تنفيذ مجلس الأمن قراره برقم 2642 بشكل كامل وإلى الحوار التفاعلي لاستعراض ومتابعة تنفيذه بما في ذلك التقدم المحرز في مشاريع التعافي المبكر".
وقال صباغ إن "سورية وشركاءها من منظمات الأمم المتحدة يواجهون تحديات كبيرة للارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للمواطن السوري جراء استمرار تسييس الدول الغربية العمل الإنساني والتنموي وانتهاكها المبادئ الناظمة له".
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وكشف صباغ أن "قوات الاحتلال الأمريكي تستمر بنهب ثروات الشعب السوري من نفط وغاز وقمح وقطن حيث تبلغ كمية النفط السوري المنهوب نحو (66) ألف برميل يوميا".

وذكرت "سانا"، في سياق متصل اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية أخرجت 123 صهريجاً محملاً بالنفط من حقول الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية.
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19 يوليو, 22:09 GMT

وأضافت "سانا" أن "رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 123 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة توجه إلى الحدود على دفعات حيث توقف عند معبر المحمودية غير الشرعي لتفريغ حمولته في مستودع ضخم أقامه الاحتلال وميليشيا قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المرتبطة به تمهيداً لنقلها إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق عبر صهاريج تحمل لوحات عراقية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سوريا خسائرها في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته 107.1 مليارات دولار.
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