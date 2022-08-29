https://sputnikarabic.ae/20220829/صباغ-يكشف-نهب-أمريكا-لـ66-ألف-برميل-نفط-يوميا-من-سوريا-1066999543.html

صباغ يكشف نهب أمريكا لـ66 ألف برميل نفط يوميا من سوريا

صباغ يكشف نهب أمريكا لـ66 ألف برميل نفط يوميا من سوريا

أشار المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، اليوم الاثنين، إلى أن الدول الغربية تواصل فرض وتوسيع إجراءاتها الاقتصادية القسرية غير الشرعية التي... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T16:51+0000

2022-08-29T16:51+0000

2022-08-29T16:51+0000

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049771822_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cddff2f8a358745d17bff34a41cd9952.jpg

ونوه صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أن "سورية تستمر بتوفير ظروف الحياة الكريمة لمواطنيها وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وإعمار ما دمره الإرهاب وتهيئة ظروف عودة اللاجئين"، حسبما ذكرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا".وقال صباغ إن "سورية وشركاءها من منظمات الأمم المتحدة يواجهون تحديات كبيرة للارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للمواطن السوري جراء استمرار تسييس الدول الغربية العمل الإنساني والتنموي وانتهاكها المبادئ الناظمة له".وذكرت "سانا"، في سياق متصل اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية أخرجت 123 صهريجاً محملاً بالنفط من حقول الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سوريا خسائرها في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته 107.1 مليارات دولار.

https://sputnikarabic.ae/20220817/الجيش-الأمريكي-يطبق-حصارا-خانقا-على-20-ألف-سوري-في-محيط-حقل-العمر-النفطي-1066528315.html

https://sputnikarabic.ae/20220719/بوتين-يجب-على-الولايات-المتحدة-الكف-عن-نهب-النفط-السوري-1065309399.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم