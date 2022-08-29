https://sputnikarabic.ae/20220829/صحيفة-سلاح-الجو-البريطاني-ينتقل-إلى-المطارات-الإقليمية-لأول-مرة-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1066959276.html

صحيفة: سلاح الجو البريطاني ينتقل إلى المطارات الإقليمية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

صحيفة: سلاح الجو البريطاني ينتقل إلى المطارات الإقليمية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

ينتقل سلاح الجو الملكي البريطاني إلى المطارات الإقليمية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية مع تصاعد التوتر مع روسيا. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T08:53+0000

2022-08-29T08:53+0000

2022-08-29T08:53+0000

العالم

بريطانيا

القوات الجوية

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ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، فإن هذه هي المرة الأولى منذ إعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا في عام 1939 التي يضع فيها سلاح الجو الملكي البريطاني خططًا لنشر الطائرات المقاتلة إلى أجزاء مختلفة من البلاد.ستشهد إحدى التجارب في سبتمبر/ أيلول أن طائرات تايفون وإف -35 المتمركزة في نورفولك ولينكولنشاير واسكتلندا منتشرة في مجموعات صغيرة بضواحي عدد محدد من المطارات الإقليمية، التي لديها مدارج قادرة على استيعابها.سيتم استخدام الخطة أيضا بطريقة أخرى، من خلال التأكد من أن المطارات الإقليمية مجهزة بالوقود والإمدادات الكافية للسماح للطائرات المقاتلة بالهبوط هناك وتنفيذ "تحولات تشغيلية" سريعة قبل الإقلاع مرة أخرى.تم الإعلان عن هذا المفهوم لأول مرة في ديسمبر من قبل نائب المارشال الجوي إيان دوغويد الذي بصفته الضابط القائد للمجموعة الأولى، مسؤول عن تنسيق الأصول الجوية للدفاع عن المملكة المتحدة في أوقات الأزمات.وقال "هذا لا يعني بالضرورة الخارج. قد يكون نقل الطائرات من قاعدة تشغيل رئيسية إلى مطار لا يستضيف عادةً طائرات نفاثة سريعة، C-l 7s أو A400s "الهدف هو ضمان أن عناصر قوة الرد السريع التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ستنجو من الهجمات المباشرة على قواعدهم. تحمي يوروفايتر تايفون المتمركزة في سلاح الجو الملكي البريطاني لوسيماوث في موراي القطاع الشمالي من المملكة المتحدة، بينما يهتم أولئك الموجودون في سلاح الجو الملكي كونينغسبي في لينكولنشاير بالقطاع الجنوبي. ومع ذلك، فإن الطائرات المقاتلة الأخرى والطائرات الأكبر حجما ستتم إعادة بنائها في أوقات "الأزمة الوشيكة".المفهوم المسمى "العمل القتالي الرشيق" Agile Combat Employment (ACE)، كان قيد العمل لأكثر من عام وكان الغرض منه في المقام الأول استخدامه في النقاط الساخنة المحتملة حول العالم، مثل المحيطين الهندي والشرق الأوسط أو حتى أجنحة الناتو الشرقية في أوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20220817/إعلام-سلاح-الجو-البريطاني-يوقف-تجنيد-الرجال-البيض-1066515730.html

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