https://sputnikarabic.ae/20220829/عجوز-صيني-يصطاد-سمكة-في-لمح-البصر-فيديو-1067005400.html
عجوز صيني يصطاد سمكة في لمح البصر... فيديو
عجوز صيني يصطاد سمكة في لمح البصر... فيديو
يمثل صيد الأسماك أحد الأشياء التي يعشقها المحترفون والهواة على حد سواء، خاصة عندما يتم استخدام طرق مبتكرة للصيد. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T18:04+0000
2022-08-29T18:04+0000
2022-08-29T18:04+0000
نادي الفيديو
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ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طريقة مبتكرة لعجوز صيني يقوم بصيد سمكة باستخدام أداة تشبه الرمح وتوجيهها نحو سمكة تسبح تحت سطح الماء.ويظهر الفيديو دقة الرجل في اصطياد السمكة بهذه الطريقة في لمح البصر وكأنه قناص محترف في صيد الأسماك.
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
عجوز صيني يصطاد سمكة في لمح البصر... فيديو
تابعنا عبر
يمثل صيد الأسماك أحد الأشياء التي يعشقها المحترفون والهواة على حد سواء، خاصة عندما يتم استخدام طرق مبتكرة للصيد.
ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طريقة مبتكرة لعجوز صيني يقوم بصيد سمكة باستخدام أداة تشبه الرمح وتوجيهها نحو سمكة تسبح
تحت سطح الماء.
ويظهر الفيديو دقة الرجل في اصطياد السمكة
بهذه الطريقة في لمح البصر وكأنه قناص محترف في صيد الأسماك.