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https://sputnikarabic.ae/20220829/عجوز-صيني-يصطاد-سمكة-في-لمح-البصر-فيديو-1067005400.html
عجوز صيني يصطاد سمكة في لمح البصر... فيديو
عجوز صيني يصطاد سمكة في لمح البصر... فيديو
يمثل صيد الأسماك أحد الأشياء التي يعشقها المحترفون والهواة على حد سواء، خاصة عندما يتم استخدام طرق مبتكرة للصيد. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T18:04+0000
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ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طريقة مبتكرة لعجوز صيني يقوم بصيد سمكة باستخدام أداة تشبه الرمح وتوجيهها نحو سمكة تسبح تحت سطح الماء.ويظهر الفيديو دقة الرجل في اصطياد السمكة بهذه الطريقة في لمح البصر وكأنه قناص محترف في صيد الأسماك.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

عجوز صيني يصطاد سمكة في لمح البصر... فيديو

18:04 GMT 29.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورصيد الأسماك في بحيرة تافتوي الجليدية في منطقة سفيردلوفسك الروسية
صيد الأسماك في بحيرة تافتوي الجليدية في منطقة سفيردلوفسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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يمثل صيد الأسماك أحد الأشياء التي يعشقها المحترفون والهواة على حد سواء، خاصة عندما يتم استخدام طرق مبتكرة للصيد.
ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية طريقة مبتكرة لعجوز صيني يقوم بصيد سمكة باستخدام أداة تشبه الرمح وتوجيهها نحو سمكة تسبح تحت سطح الماء.
ويظهر الفيديو دقة الرجل في اصطياد السمكة بهذه الطريقة في لمح البصر وكأنه قناص محترف في صيد الأسماك.
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