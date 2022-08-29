https://sputnikarabic.ae/20220829/عدد-طالبي-اللجوء-إلى-دول-الاتحاد-الأوروبي-يرتفع-بنسبة-87-مقارنة-بالعام-الماضي-1067003356.html

عدد طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي يرتفع بنسبة 87% مقارنة بالعام الماضي

عدد طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي يرتفع بنسبة 87% مقارنة بالعام الماضي

ارتفع عدد المسجلين بغرض الحصول على طلبات للجوء في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 87% في تموز/يوليو من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T17:25+0000

2022-08-29T17:25+0000

2022-08-29T17:25+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

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موسكو- سبوتنيك. وأفادت صحيفة "الباييس" الإسبانية، اليوم الاثنين، نقلاً عن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، أنه "اعتبارًا من 19 يوليو، تم تسجيل ما يقرب من 420.500 طلب، بزيادة 87% عن نفس الفترة من العام الماضي"، وفقا للإحصاء الذي حصلت عليه الصحيفة الإسبانية.ووفقا للتقرير، فإنه منذ أن "استولت طالبان على السلطة في أفغانستان العام الماضي، قدم اللاجئون من البلاد أكثر من 51000 طلب للحصول على الحماية الدولية ويتجهون بشكل أساسي إلى فرنسا والنمسا وبلجيكا واليونان وسويسرا والبرتغال".وأضافت الصحيفة أن "الفنزويليين يحتلون المرتبة الثالثة بأكثر من 26 ألف متقدم لطلب اللجوء، من بينهم 89% تقدموا بطلبات لجوء في إسبانيا".وذكر التقرير الأوروبي أن الأوكرانيين دخلوا إلى دول الاتحاد عقب بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا.وذكر التقرير أنه هناك "6.8 مليون لاجئ دخلوا الاتحاد الأوروبي بعد بدء العملية طلبوا الحماية المؤقتة، حيث تقدم آلاف الأوكرانيين بطلبات لجوء لدول الشمال ورومانيا وبعض دول البلطيق".وتقول الصحيفة انه إذا استمر الاتجاه نحو زيادة عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، فسوف يتجاوز عددهم أرقام عام 2019، قبل الوباء (كوفيد-19)، الذي شهد تغيرا بتدفقات الهجرة ونظام اللجوء.ويصل عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 8.1 مليون شخصا، حسبما ذكرت الوكالة الأوروبية للحدود وحرس السواحل.وفي أحد تقاريرها مؤخرا، أفادت الوكالة بأن عدد المعابر غير الشرعية انخفضت منذ بداية العام بنسبة 32% إلى 2923 معبر.وفي الوقت نفسه، زادت عمليات عبور القنوات بنسبة 55% مقارنة بشهر يناير ويوليو 2021، لتصل إلى 28000 حالة عبور.

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