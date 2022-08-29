https://sputnikarabic.ae/20220829/على-وقع-غلاء-المعيشة-تراجع-نسبة-البريطانيين-المؤيدين-للعقوبات-ضد-روسيا-1066983311.html

على وقع غلاء المعيشة... تراجع نسبة البريطانيين المؤيدين للعقوبات ضد روسيا

على وقع غلاء المعيشة... تراجع نسبة البريطانيين المؤيدين للعقوبات ضد روسيا

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بتراجع تأييد البريطانيين لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وسط الارتفاع الحاد لفواتير الكهرباء والطاقة وغلاء المعيشة الناجم عن... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T13:27+0000

2022-08-29T13:27+0000

2022-08-29T13:27+0000

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29-8 Bewodouh على وقع غلاء المعيشة.. تراجع نسبة البريطانيين المؤيدين للعقوبات ضد روسيا

كما أظهر الاستطلاع أن 42% من المستطلعين يؤيدون فرض عقوبات جديدة على روسيا ونفس العدد يرفضون، حتى إذا أدى ذلك إلى زيادة كلفة المعيشة.من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، إنّ الأشهر المقبلة ستكون "صعبة على البريطانيين وستكون فواتير الكهرباء غير قابلة للتصديق".وكان أكثر من 100 ألف بريطاني قد وقّعوا على عريضة تدعو إلى عدم دفع فواتير الطاقة المنزلية المرتفعة، وذلك احتجاجا على ارتفاع الأسعار، مع تسجيل نسبة تضخم فاقت الـ 10% لأول مرة منذ 40 عاما.وأضاف أن "بدائل الطاقة الروسية المقترحة ليست بديلا كافيا ومن الصعوبة تعويضها، وبالتالي سينجم عن ذلك مشكلات كبيرة إلا أن الحكومة البريطانية قادرة على التعامل مع هذه المشكلات، باعتبارها أقل المجتمعات الأوروبية اعتمادا على مصادر الطاقة التي تأتي من روسيا".وتوقّع زهران حدوث تغيير في السياسات الأوروبية نتيجة الضغط الشعبي بسبب معاناة الأوروبيين من تراجع إمدادات الطاقة وانعدام البدائل، وبالتالي من المرجح أن يتم إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا وحدوث تغيرات كبيرة في النظام الدولي.واعتبر أن "مصادر الطاقة تتحكم بالاقتصاد ومن ثم بالسياسة، لذلك فإن المشاكل الاقتصادية سينتج عنها أزمات سياسية لاحقا"، كما أوضح أن "أوروبا أمام مرحلة معقدة، حيث إنه لأول مرة في تاريخ القارة العجوز وبريطانيا بالأخص، ستدخل مرحلة يوجد فيها تضخم وتراجع في الإنتاج".للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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