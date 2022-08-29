على وقع غلاء المعيشة... تراجع نسبة البريطانيين المؤيدين للعقوبات ضد روسيا
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أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بتراجع تأييد البريطانيين لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وسط الارتفاع الحاد لفواتير الكهرباء والطاقة وغلاء المعيشة الناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا.
وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها شركة "YouGov" أن 48% أيدوا في مارس/آذار الماضي، فرض عقوبات جديدة على موسكو، حتى لو اضطروا لدفع المزيد من أجل الكهرباء، ومعارضة 38% من المستطلعين، فيما صار 45% يعارضون العقوبات، و38% يؤيدونها.
كما أظهر الاستطلاع أن 42% من المستطلعين يؤيدون فرض عقوبات جديدة على روسيا ونفس العدد يرفضون، حتى إذا أدى ذلك إلى زيادة كلفة المعيشة.
وفي مارس، كانت الفجوة بين المجموعتين أكثر من 20%، وتجاوز عدد معارضي العقوبات 44% وبلغ عدد مؤيديها 41%.
من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، إنّ الأشهر المقبلة ستكون "صعبة على البريطانيين وستكون فواتير الكهرباء غير قابلة للتصديق".
وكان أكثر من 100 ألف بريطاني قد وقّعوا على عريضة تدعو إلى عدم دفع فواتير الطاقة المنزلية المرتفعة، وذلك احتجاجا على ارتفاع الأسعار، مع تسجيل نسبة تضخم فاقت الـ 10% لأول مرة منذ 40 عاما.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، محمد أبو العينين، إن "ارتفاع الأسعار والتضخم في بريطانيا سيكون له انعكاس كبير على تأييد السياسات البريطانية من قبل المواطنين فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا".
وأضاف أن "بدائل الطاقة الروسية المقترحة ليست بديلا كافيا ومن الصعوبة تعويضها، وبالتالي سينجم عن ذلك مشكلات كبيرة إلا أن الحكومة البريطانية قادرة على التعامل مع هذه المشكلات، باعتبارها أقل المجتمعات الأوروبية اعتمادا على مصادر الطاقة التي تأتي من روسيا".
من جانبه، قال الباحث في العلاقات الدولية، جمال زهران، إن "الرأي العام في الدول الديمقراطية مثل بريطانيا يلعب دورا كبيرا في الأوضاع الداخلية، حيث يتراجع صانع القرار عن سياساته الضارة بالمواطن"، موضحا أن "الحكومات الأوروبية حائرة ما بين التراجع عن سياسة العقوبات على روسيا بعد الضرر الذي لحق بها وبمواطنيها، وما بين التمسك بالخيار الأمريكي ضد روسيا".
وتوقّع زهران حدوث تغيير في السياسات الأوروبية نتيجة الضغط الشعبي بسبب معاناة الأوروبيين من تراجع إمدادات الطاقة وانعدام البدائل، وبالتالي من المرجح أن يتم إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا وحدوث تغيرات كبيرة في النظام الدولي.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي، زياد ناصر الدين، إن "ارتفاع أسعار مصادر الطاقة والغاز في بريطانيا سيؤدي إلى مشكلة كبيرة على مستوى الإنتاج، وبالتالي حدوث ارتفاع في البطالة".
واعتبر أن "مصادر الطاقة تتحكم بالاقتصاد ومن ثم بالسياسة، لذلك فإن المشاكل الاقتصادية سينتج عنها أزمات سياسية لاحقا"، كما أوضح أن "أوروبا أمام مرحلة معقدة، حيث إنه لأول مرة في تاريخ القارة العجوز وبريطانيا بالأخص، ستدخل مرحلة يوجد فيها تضخم وتراجع في الإنتاج".
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إعداد وتقديم: دعاء ثابت