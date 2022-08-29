https://sputnikarabic.ae/20220829/عندما-تتحول-وسائل-الإعلام-من-نعمة-إلى-نقمة-1066957792.html
عندما تتحول وسائل الإعلام من نعمة إلى نقمة
عندما تتحول وسائل الإعلام من نعمة إلى نقمة
تلعب وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة دورا شديد الأهمية في التأثير على حياة الأفراد وبالتالي المجتمعات، ونظرا لتأثيرها المباشر على المجتمع بكافة أطيافه فهناك... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:09+0000
2022-08-29T08:09+0000
2022-08-29T08:09+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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عندما تتحول وسائل الإعلام من نعمة الى نقمة
عندما تتحول وسائل الإعلام من نعمة الى نقمة
فالإعلام هو منبر للتعبير ونشر الوعي وتوسيع الثقافات وعرض المهارات لإيصال صوت الجماهير ويعزز دورهم في تطوير المجتمع ، كما هو وسيلة للتسلية و الترفيه ولن ننسى هنا دور وسائل التواصل الاجتماعي المهم ذات السرعة القصوى في إيصال الأخبار، أحيانا فارغة المحتوى وهنا تنشأ خطورة الفراغ الفكري على المتلقين.وقد ظهر الوجه الآخر للإعلام والذي يستغله البعض وهو التأثير السلبي للإعلام وتصبح سلامة الرسالة مصدر شك، وتتعمد بعض وسائل الإعلام من نشر الفتنة أو التحفيز على الصراع نتيجة الأخبار المغلوطة التي تنقلها، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي لوسائط التواصل الاجتماعيضيفة البرنامج د.غادة طنطاوي، رئيسة مجلس إدارة غولدن بريس، تقول إن الإعلام سلاح ذو حدين، إن عرفنا استخدامه طور المجتمع وأفراده وعزز القيم فيه، وإن لم يستخدم بقواعد وضوابط صحيحة سيدفع إلى انهيار أخلاقي وتبخر في قيمنا المجتمعية.
سبوتنيك عربي
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لينا المتني
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
عندما تتحول وسائل الإعلام من نعمة إلى نقمة
تابعنا عبر
تلعب وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة دورا شديد الأهمية في التأثير على حياة الأفراد وبالتالي المجتمعات، ونظرا لتأثيرها المباشر على المجتمع بكافة أطيافه فهناك ضرورة أن يكون الإعلام نزيها وحرا يعكس مصلحة المجتمع.
فالإعلام هو منبر للتعبير ونشر الوعي وتوسيع الثقافات وعرض المهارات لإيصال صوت الجماهير ويعزز دورهم في تطوير المجتمع ، كما هو وسيلة للتسلية و الترفيه ولن ننسى هنا دور وسائل التواصل الاجتماعي المهم ذات السرعة القصوى في إيصال الأخبار، أحيانا فارغة المحتوى وهنا تنشأ خطورة الفراغ الفكري على المتلقين.
وقد ظهر الوجه الآخر للإعلام والذي يستغله البعض وهو التأثير السلبي للإعلام وتصبح سلامة الرسالة مصدر شك، وتتعمد بعض وسائل الإعلام من نشر الفتنة أو التحفيز على الصراع نتيجة الأخبار المغلوطة التي تنقلها، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي لوسائط التواصل الاجتماعي
ضيفة البرنامج د.غادة طنطاوي، رئيسة مجلس إدارة غولدن بريس، تقول إن الإعلام سلاح ذو حدين، إن عرفنا استخدامه طور المجتمع وأفراده وعزز القيم فيه، وإن لم يستخدم بقواعد وضوابط صحيحة سيدفع إلى انهيار أخلاقي وتبخر في قيمنا المجتمعية.