عربي
https://sputnikarabic.ae/20220829/عندما-تتحول-وسائل-الإعلام-من-نعمة-إلى-نقمة-1066957792.html
عندما تتحول وسائل الإعلام من نعمة إلى نقمة
عندما تتحول وسائل الإعلام من نعمة إلى نقمة
تلعب وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة دورا شديد الأهمية في التأثير على حياة الأفراد وبالتالي المجتمعات، ونظرا لتأثيرها المباشر على المجتمع بكافة أطيافه فهناك... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T08:09+0000
2022-08-29T08:09+0000
راديو
ضيف الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066957577_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_a44d359534100d86ea6e9fd9262bc875.png
عندما تتحول وسائل الإعلام من نعمة الى نقمة
عندما تتحول وسائل الإعلام من نعمة الى نقمة
فالإعلام هو منبر للتعبير ونشر الوعي وتوسيع الثقافات وعرض المهارات لإيصال صوت الجماهير ويعزز دورهم في تطوير المجتمع ، كما هو وسيلة للتسلية و الترفيه ولن ننسى هنا دور وسائل التواصل الاجتماعي المهم ذات السرعة القصوى في إيصال الأخبار، أحيانا فارغة المحتوى وهنا تنشأ خطورة الفراغ الفكري على المتلقين.وقد ظهر الوجه الآخر للإعلام والذي يستغله البعض وهو التأثير السلبي للإعلام وتصبح سلامة الرسالة مصدر شك، وتتعمد بعض وسائل الإعلام من نشر الفتنة أو التحفيز على الصراع نتيجة الأخبار المغلوطة التي تنقلها، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي لوسائط التواصل الاجتماعيضيفة البرنامج د.غادة طنطاوي، رئيسة مجلس إدارة غولدن بريس، تقول إن الإعلام سلاح ذو حدين، إن عرفنا استخدامه طور المجتمع وأفراده وعزز القيم فيه، وإن لم يستخدم بقواعد وضوابط صحيحة سيدفع إلى انهيار أخلاقي وتبخر في قيمنا المجتمعية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066957577_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_af9ce18f68d0a61702b8a6384b9dce97.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
راديو, ضيف الأسبوع, аудио

عندما تتحول وسائل الإعلام من نعمة إلى نقمة

08:09 GMT 29.08.2022
عندما تتحول وسائل الإعلام من نعمة الى نقمة
تابعنا عبرTelegram
لينا المتني - سبوتنيك عربي
لينا المتني
كل المواضيع
تلعب وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة دورا شديد الأهمية في التأثير على حياة الأفراد وبالتالي المجتمعات، ونظرا لتأثيرها المباشر على المجتمع بكافة أطيافه فهناك ضرورة أن يكون الإعلام نزيها وحرا يعكس مصلحة المجتمع.
فالإعلام هو منبر للتعبير ونشر الوعي وتوسيع الثقافات وعرض المهارات لإيصال صوت الجماهير ويعزز دورهم في تطوير المجتمع ، كما هو وسيلة للتسلية و الترفيه ولن ننسى هنا دور وسائل التواصل الاجتماعي المهم ذات السرعة القصوى في إيصال الأخبار، أحيانا فارغة المحتوى وهنا تنشأ خطورة الفراغ الفكري على المتلقين.
وقد ظهر الوجه الآخر للإعلام والذي يستغله البعض وهو التأثير السلبي للإعلام وتصبح سلامة الرسالة مصدر شك، وتتعمد بعض وسائل الإعلام من نشر الفتنة أو التحفيز على الصراع نتيجة الأخبار المغلوطة التي تنقلها، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي لوسائط التواصل الاجتماعي
ضيفة البرنامج د.غادة طنطاوي، رئيسة مجلس إدارة غولدن بريس، تقول إن الإعلام سلاح ذو حدين، إن عرفنا استخدامه طور المجتمع وأفراده وعزز القيم فيه، وإن لم يستخدم بقواعد وضوابط صحيحة سيدفع إلى انهيار أخلاقي وتبخر في قيمنا المجتمعية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:23 GMTГород Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала