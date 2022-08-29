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https://sputnikarabic.ae/20220829/غروسي-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تصل-محطة-زابوروجيه-هذا-الأسبوع-1066954266.html
غروسي: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل محطة زابوروجيه هذا الأسبوع
غروسي: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل محطة زابوروجيه هذا الأسبوع
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الإثنين، أن بعثة المنظمة تتجه إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية وستصل إلى الموقع هذا... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T05:32+0000
2022-08-29T05:32+0000
أخبار أوكرانيا
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فيينا - سبوتنيك. قال غروسي في تغريدة عبر "تويتر": "بعثة دعم ومساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. يجب علينا ضمان سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا. فخور بقيادة هذه البعثة، التي ستصل إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في وقت لاحق من هذا الأسبوع".وأضاف باليتسكي، قائلا: "نحن على استعداد لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون لتأمين الأمن الكامل من جانبنا، ونحن على استعداد لضمان وصولهم إلى المحطة والأراضي المجاورة حتى يتمكنوا من تقييم الوضع الحقيقي وتفتيش الأماكن والتأكد من أن القصف يتم من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وأنه لم يتم نشر أسلحة في المحطة وخاصة الأسلحة الثقيلة. السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة لضمان "نظام الصمت" طوال المدة".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

غروسي: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل محطة زابوروجيه هذا الأسبوع

05:32 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMARالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الإثنين، أن بعثة المنظمة تتجه إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية وستصل إلى الموقع هذا الأسبوع.
فيينا - سبوتنيك. قال غروسي في تغريدة عبر "تويتر": "بعثة دعم ومساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. يجب علينا ضمان سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا. فخور بقيادة هذه البعثة، التي ستصل إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

يذكر أنه وفي وقت سابق، قال رئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن سلطات المنطقة مستعدة لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وضمان سلامتها الكاملة، ولكن يبقى السؤال عما إذا كان الجانب الأوكراني سيلتزم "بنظام الصمت" وقت إقامة الضيوف الأجانب.

وأضاف باليتسكي، قائلا: "نحن على استعداد لاستقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون لتأمين الأمن الكامل من جانبنا، ونحن على استعداد لضمان وصولهم إلى المحطة والأراضي المجاورة حتى يتمكنوا من تقييم الوضع الحقيقي وتفتيش الأماكن والتأكد من أن القصف يتم من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وأنه لم يتم نشر أسلحة في المحطة وخاصة الأسلحة الثقيلة. السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة لضمان "نظام الصمت" طوال المدة".
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