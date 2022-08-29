https://sputnikarabic.ae/20220829/غوتيريش-يدعو-الأطراف-العراقية-إلى-ضبط-النفس-وتجنب-العنف-1067011840.html

غوتيريش يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتجنب العنف

غوتيريش يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتجنب العنف

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، العراقيين على ضبط النفس وتجنب العنف. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T21:30+0000

2022-08-29T21:30+0000

2022-08-29T21:30+0000

منظمة الأمم المتحدة

انطونيو غوتيريش

أخبار العراق اليوم

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القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لبيان له دعا غوتيريش، الأطراف العراقية إلى الهدوء واتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد وتجنب العنف.دعوة الأمين العام للأمم المتحدة جاءت على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد عقب إعلان زعيم التيار الصدري اعتزال الحياة السياسية.كما أضاف البيان أن غوتيريش حث الأطراف والجهات الفاعلة في العراق على "تجاوز الخلافات والانخراط دون تأخير في حوار سلمي شامل".

https://sputnikarabic.ae/20220829/مقتدى-الصدر-يعلن-إضرابا-عن-الطعام-حتى-يتوقف-العنف-واستعمال-السلاح-في-العراق-1067009155.html

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منظمة الأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, أخبار العراق اليوم