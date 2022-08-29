https://sputnikarabic.ae/20220829/غوتيريش-يدعو-الأطراف-العراقية-إلى-ضبط-النفس-وتجنب-العنف-1067011840.html
غوتيريش يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتجنب العنف
غوتيريش يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتجنب العنف
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، العراقيين على ضبط النفس وتجنب العنف. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T21:30+0000
2022-08-29T21:30+0000
2022-08-29T21:30+0000
منظمة الأمم المتحدة
انطونيو غوتيريش
أخبار العراق اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لبيان له دعا غوتيريش، الأطراف العراقية إلى الهدوء واتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد وتجنب العنف.دعوة الأمين العام للأمم المتحدة جاءت على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد عقب إعلان زعيم التيار الصدري اعتزال الحياة السياسية.كما أضاف البيان أن غوتيريش حث الأطراف والجهات الفاعلة في العراق على "تجاوز الخلافات والانخراط دون تأخير في حوار سلمي شامل".
https://sputnikarabic.ae/20220829/مقتدى-الصدر-يعلن-إضرابا-عن-الطعام-حتى-يتوقف-العنف-واستعمال-السلاح-في-العراق-1067009155.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, أخبار العراق اليوم
منظمة الأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, أخبار العراق اليوم
غوتيريش يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتجنب العنف
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حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، العراقيين على ضبط النفس وتجنب العنف.
القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لبيان له دعا غوتيريش، الأطراف العراقية إلى الهدوء واتخاذ خطوات
فورية لخفض التصعيد وتجنب العنف.
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة جاءت على خلفية الأحداث التي شهدتها
المنطقة الخضراء في بغداد عقب إعلان زعيم التيار الصدري اعتزال الحياة السياسية.
ونشر المتحدث باسم الأمين العام بيانا على لسان غوتيريش، أوضح فيه الأخير متابعته الاحتجاجات الجارية في العراق حاليا بقلق، وسط اقتحام متظاهرين لمقار حكومية، داعيا "إلى التهدئة وضبط النفس"، وحث "جميع الجهات الفاعلة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب أي عنف".
كما أضاف البيان أن غوتيريش حث الأطراف والجهات الفاعلة في العراق على "تجاوز الخلافات والانخراط دون تأخير في حوار سلمي شامل".