عربي
مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في الاشتباكات بالعراق
https://sputnikarabic.ae/20220829/غوتيريش-يدعو-الأطراف-العراقية-إلى-ضبط-النفس-وتجنب-العنف-1067011840.html
غوتيريش يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتجنب العنف
غوتيريش يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتجنب العنف
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، العراقيين على ضبط النفس وتجنب العنف. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T21:30+0000
2022-08-29T21:30+0000
منظمة الأمم المتحدة
انطونيو غوتيريش
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1beee3f5dcce86bd8325a145497aad1.jpg
القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لبيان له دعا غوتيريش، الأطراف العراقية إلى الهدوء واتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد وتجنب العنف.دعوة الأمين العام للأمم المتحدة جاءت على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد عقب إعلان زعيم التيار الصدري اعتزال الحياة السياسية.كما أضاف البيان أن غوتيريش حث الأطراف والجهات الفاعلة في العراق على "تجاوز الخلافات والانخراط دون تأخير في حوار سلمي شامل".
https://sputnikarabic.ae/20220829/مقتدى-الصدر-يعلن-إضرابا-عن-الطعام-حتى-يتوقف-العنف-واستعمال-السلاح-في-العراق-1067009155.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54cdd7317acebfee6188c9d303d91612.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, أخبار العراق اليوم
منظمة الأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, أخبار العراق اليوم

غوتيريش يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتجنب العنف

21:30 GMT 29.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، العراقيين على ضبط النفس وتجنب العنف.
القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لبيان له دعا غوتيريش، الأطراف العراقية إلى الهدوء واتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد وتجنب العنف.
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
مقتدى الصدر يعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح في العراق
19:49 GMT
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة جاءت على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد عقب إعلان زعيم التيار الصدري اعتزال الحياة السياسية.

ونشر المتحدث باسم الأمين العام بيانا على لسان غوتيريش، أوضح فيه الأخير متابعته الاحتجاجات الجارية في العراق حاليا بقلق، وسط اقتحام متظاهرين لمقار حكومية، داعيا "إلى التهدئة وضبط النفس"، وحث "جميع الجهات الفاعلة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب أي عنف".

كما أضاف البيان أن غوتيريش حث الأطراف والجهات الفاعلة في العراق على "تجاوز الخلافات والانخراط دون تأخير في حوار سلمي شامل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала