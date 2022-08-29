https://sputnikarabic.ae/20220829/فريق-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يتجه-إلى-زابوروجيه-لضمان-أمن-المحطة-النووية-1066984876.html

فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتجه إلى زابوروجيه لضمان أمن المحطة النووية

فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتجه إلى زابوروجيه لضمان أمن المحطة النووية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي ستصل إلى محطة زابوروجيه... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T13:50+0000

2022-08-29T13:50+0000

2022-08-29T13:50+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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29-8 Sputnik World فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل زابوروجيه هذا الأسبوع لبحث خطورة الأوضاع وضمان أمن المحطة النووية

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن بعثة المنظمة تتجه إلى محطة زابوروجيه وستصل إلى الموقع هذا الأسبوع، مؤكدا ضرورة ضمان سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا.وأوضح: "تهتم الوكالة بمعايير الأمان، خاصة أن هذا الموقف غير مسبوق من حيث وجود نزاع عسكري حول محطة نووية غير مصممة ليكون حولها هذا النوع من العمليات".وبيّن أن "الوكالة يهمها أن تتأكد من معايير السلامة التي تتضمن تأمين تغذية المحطة بالكهرباء، لضمان تشغيل أجهزة الأمان النووي، كما تريد الوكالة توفير الأمن والظروف الملائمة لفريق العمل بالمحطة، حتى يتمكن من التعامل مع عملية التشغيل دون ضغوط، وبتحديد المسؤوليات في كل ما يتعلق بتشغيل المحطة، وضمان ألا تؤدي الأمور الطارئة للنزاع العسكري إلى تعطيل المكونات الرئيسية للأمان النووي للمحطة".الحكيم يرهن تمرير الانتخابات بقانون جديد لها.. والاتحاد الوطني الكردستاني يسحب ترشيح برهم صالح من الرئاسة العراقيةيرى زعيم تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، أن خطوة إجراء انتخابات مبكرة في البلاد بحاجة إلى تشريع قانون جديد وتشكيل حكومة وطنية، لتتمكن من تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل.وبيّن الحكيم، في بيان، أن تطورات المشهد السياسي وسبل إنهاء الأزمة الحالية والإلتزام بالتوقيتات الدستورية وتشكيل الحكومة، كانت أبرز الملفات التي بحثها خلال استقبال رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.وأوضح أن الخلافات وتعدد اﻵراء أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي، ولكن من غير الطبيعي عدم إيجاد حل لها.من جهة أخرى، اتفق الاتحاد الوطني الكردستاني، على "سحب ترشيح برهم صالح من الرئاسة العراقية وتهيئة مرشح بديل لرئاسة الجمهورية.جاء ذلك بعد اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني، قرر خلاله رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني أن يكون رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني مقابل سحب ترشيح برهم صالح.وحول سحب ترشيح برهم صالح، ذكر الفيلي أنها "محاولة لجذب الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه المرحلة، لكن يبقى التيار الصدري هو اللاعب الأقوى على الساحة، وسيدرك الصدر أن ما يجري هو محاولة أخرى لتقويض وجوده في الشارع".اتهامات متبادلة من الأطراف الليبية بالتسبب في اشتباكات طرابلس... والمجلس الرئاسي يدعو لكبح جماح الحربمن جانبه وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ما يجري في طرابلس بأنه انقلاب حشدت له مجموعة مسلحة على حدود طرابلس.وأكد دحر العدوان على العاصمة، بحسب قوله، مشيرا إلى اتخاذه جملة من الإجراءات منها ملاحقة المتورطين بالعدوان.في المقابل، حملت حكومة فتحي باشاغا، حكومة الدبيبة مسؤولية الاشتباكات.واتهم الدبيبة باستغلال موارد الدولة ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه بمنطق القوة والأمر الواقع.المجلس الرئاسي الليبي، بدوره دعا الطرفين إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن، وتجنيب البلاد أتون أي حرب محتملة، محملا كل طرف ضريبة حمل السلاح ضد أبناء الوطن الواحد.وأشار إلى ضرورة "تفعيل اللجنة العسكرية حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، والتعجيل بخلق مقاربة بين البرلمان ومجلس الدولة لحلحلة الخلاف على بعض المواد في القاعدة الدستورية حتى الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وهذا هو الحل الأمثل".

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