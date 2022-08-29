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https://sputnikarabic.ae/20220829/في-حال-وصولها-إلى-قمة-السلطة-تراس-تعلن-وجود-خطر-جسيم-آخر-1066960938.html
في حال وصولها إلى قمة السلطة... تراس تعلن وجود خطر جسيم آخر
في حال وصولها إلى قمة السلطة... تراس تعلن وجود خطر جسيم آخر
أفادت صحيفة عن نية وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إيجاد صيغة جديدة للسياسة الخارجية البريطانية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T09:32+0000
2022-08-29T09:32+0000
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وستحقق تراس نواياها في حال أصبحت رئيسة جديدة للحكومة البريطانية.ذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن النوايا التي تتطلع تراس إلى تحقيقها إذا جلست على كرسي رئيس الوزراء تشمل إعلان الصين خطرا يخيم على بريطانيا.وأشارت إلى أن تراس جعلت السياسة البريطانية صارمة مع الصين عندما أصبحت وزيرة خارجية بريطانيا، وسوف تستمر في انتهاج هذه السياسة عندما تصبح رئيسة للوزراء.وصرح مصدر قريب الصلة بتراس أن تراس ستقطع علاقات الشراكة الاقتصادية مع الصين عندما تترأس الحكومة البريطانية.وكانت بريطانيا قد وصفت روسيا في مارس/ آذار 2021 بأنها "أكبر خطر نووي وحربي على الأمن الأوروبي".
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العالم

في حال وصولها إلى قمة السلطة... تراس تعلن وجود خطر جسيم آخر

09:32 GMT 29.08.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أفادت صحيفة عن نية وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إيجاد صيغة جديدة للسياسة الخارجية البريطانية.
وستحقق تراس نواياها في حال أصبحت رئيسة جديدة للحكومة البريطانية.
ذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن النوايا التي تتطلع تراس إلى تحقيقها إذا جلست على كرسي رئيس الوزراء تشمل إعلان الصين خطرا يخيم على بريطانيا.
وأشارت إلى أن تراس جعلت السياسة البريطانية صارمة مع الصين عندما أصبحت وزيرة خارجية بريطانيا، وسوف تستمر في انتهاج هذه السياسة عندما تصبح رئيسة للوزراء.
وصرح مصدر قريب الصلة بتراس أن تراس ستقطع علاقات الشراكة الاقتصادية مع الصين عندما تترأس الحكومة البريطانية.
وكانت بريطانيا قد وصفت روسيا في مارس/ آذار 2021 بأنها "أكبر خطر نووي وحربي على الأمن الأوروبي".
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