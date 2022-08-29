https://sputnikarabic.ae/20220829/قيادة-العمليات-المشتركة-العراقية-تعلن-حظر-التجول-الشامل-في-بغداد-1066979053.html
حظر التجول الشامل في بغداد بعد اقتحام أنصار مقتدى الصدر للقصر الجمهوري
حظر التجول الشامل في بغداد بعد اقتحام أنصار مقتدى الصدر للقصر الجمهوري
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، حظر التجول الشامل في العاصمة العراقية بغداد، في أعقاب اقتحام أنصار التيار الصدري، المنطقة الخضراء، بعد... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:12+0000
2022-08-29T12:12+0000
2022-08-29T12:18+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065830374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95257d09e086fcde390ff20cec588274.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقالت العمليات المشتركة في بيان: "قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الاثنين".وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من أنصار زعيم التيار الصدري اقتحمت القصر الجمهوري في بغداد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065830374_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2742167a170d9fd55b14e01a21c92038.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
حظر التجول الشامل في بغداد بعد اقتحام أنصار مقتدى الصدر للقصر الجمهوري
12:12 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، حظر التجول الشامل في العاصمة العراقية بغداد، في أعقاب اقتحام أنصار التيار الصدري، المنطقة الخضراء، بعد إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي.
بغداد - سبوتنيك. وقالت العمليات المشتركة في بيان: "قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الاثنين".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من أنصار زعيم التيار الصدري اقتحمت القصر الجمهوري في بغداد.