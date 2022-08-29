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حظر التجول الشامل في بغداد بعد اقتحام أنصار مقتدى الصدر للقصر الجمهوري
https://sputnikarabic.ae/20220829/قيادة-العمليات-المشتركة-العراقية-تعلن-حظر-التجول-الشامل-في-بغداد-1066979053.html
حظر التجول الشامل في بغداد بعد اقتحام أنصار مقتدى الصدر للقصر الجمهوري
حظر التجول الشامل في بغداد بعد اقتحام أنصار مقتدى الصدر للقصر الجمهوري
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، حظر التجول الشامل في العاصمة العراقية بغداد، في أعقاب اقتحام أنصار التيار الصدري، المنطقة الخضراء، بعد... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:12+0000
2022-08-29T12:18+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقالت العمليات المشتركة في بيان: "قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الاثنين".وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من أنصار زعيم التيار الصدري اقتحمت القصر الجمهوري في بغداد.
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العراق اليوم

حظر التجول الشامل في بغداد بعد اقتحام أنصار مقتدى الصدر للقصر الجمهوري

12:12 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 29.08.2022)
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر يقتحمون الحواجز الخرسانية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، أثناء احتجاجهم على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، في 30 يوليو 2022.
أنصار مقتدى الصدر يقتحمون الحواجز الخرسانية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، أثناء احتجاجهم على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، في 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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يتبع
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، حظر التجول الشامل في العاصمة العراقية بغداد، في أعقاب اقتحام أنصار التيار الصدري، المنطقة الخضراء، بعد إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي.
بغداد - سبوتنيك. وقالت العمليات المشتركة في بيان: "قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الاثنين".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من أنصار زعيم التيار الصدري اقتحمت القصر الجمهوري في بغداد.
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