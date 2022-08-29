https://sputnikarabic.ae/20220829/قيادة-العمليات-المشتركة-في-العراق-تدعو-إلى-الالتزام-بحظر-التجوال-والتعاون-مع-الأجهزة-الأمنية-1066991762.html

قيادة العمليات المشتركة في العراق تدعو إلى الالتزام بحظر التجوال والتعاون مع الأجهزة الأمنية

قيادة العمليات المشتركة في العراق تدعو إلى الالتزام بحظر التجوال والتعاون مع الأجهزة الأمنية

طالبت قيادة العمليات المشتركة، في العراق، اليوم الاثنين، المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال والتعاون مع الأجهزة الأمنية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T14:40+0000

2022-08-29T14:40+0000

2022-08-29T14:40+0000

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وأكدت القيادة، في بيان، أن "الحفاظ على الأمن هو مسؤولية الجميع، كما تدعو المواطنين إلى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال، والابتعاد عن الشائعات المغرضة لكونها ستكون عاملا رئيسا في توتر الأوضاع وإعطاء فرصة للمتربصين بالعراق"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضحت القيادة أن "القوات الأمنية الآن تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وهي صمام أمان للبلاد، ونجدد الدعوة إلى التعاون معها والالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.

https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-أنصار-الصدر-يقتحمون-المنطقة-الخضراء-عقب-إعلانه-اعتزال-السياسة-1066979281.html

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