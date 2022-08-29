https://sputnikarabic.ae/20220829/قيس-سعيد-هناك-احتباس-فكري-ويجب-إرساء-مقاربة-جديدة-مع-شركاء-أفريقيا-1066956602.html
قيس سعيد: هناك "احتباس فكري" ويجب إرساء مقاربة جديدة مع شركاء أفريقيا
قيس سعيد: هناك "احتباس فكري" ويجب إرساء مقاربة جديدة مع شركاء أفريقيا
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى "إرساء مقاربة جديدة" مع كل شركاء أفريقيا في العالم تقود لنتائج ملموسة تستجيب إلى مطالب شعوب القارة التي تزخر بإمكانيات بشرية... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T07:33+0000
2022-08-29T07:33+0000
2022-08-29T07:38+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في إجابة عن سؤال لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء حول وجود مقاربة أو تصور مختلف لأفريقيا أكثر تطورا قادرة على التحكم في المصير التنموي والاقتصادي للقارة، في ظل تعاون وشراكة مع اليابان.وشدد سعيد على ضرورة "أن تكون هذه المقاربة قائمة على مصارحة أنفسنا بالحقائق وعلى ضرورة أن تستفيد البلدان الأفريقية من ثرواتها"، على ما نقلت قناة "نسمة" الخاصة.ولفت إلى وجود ما سماه "احتباس فكري في الوقت الراهن يرتكز على مفاهيم تجاوزها الزمن في عالم جديد لا يمكن أن يتشكل إلا بناء على قيم إنسانية مشتركة".وشكك في مؤشرات التنمية المستدامة، والاحتباس الحراري، ونسب النمو، وقال إنها "لا تعكس حقيقة الأوضاع، ورغم أنها يمكن أن تكون صحيحة ومستندة على معادلات رياضية، إلا أنّها ليست بناء على معادلة حقيقية وقراءة صريحة وواقعية للوضع الذي نعيشه اليوم"، وفق قوله.وأضاف الرئيس التونسي: "العالم دخل مرحلة تاريخيّة جديدة تستوجب تكاتف جهود كلّ الأطراف في العالم أجمع بناء على مبادئ تقوم على العدل، والتوزيع العادل للثروات" مشيرا إلى أن "العدالة المنشودة لابدّ أن تتحقّق بوسائل مختلفة وبفكر جديد وبمفاهيم متطوّرة".واختتمت في العاصمة التونسية، أمس الأحد، أعمال قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8"، بإقرار "إعلان تونس بين القادة الأفارقة واليابانيين للتعاون المشترك في مجالات مختلفة".
https://sputnikarabic.ae/20220827/اليابان-تتعهد-بمنح-تونس-100-مليون-دولار-لتخفيف-آثار-جائحة-كورونا-1066903902.html
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أخبار تونس اليوم
قيس سعيد: هناك "احتباس فكري" ويجب إرساء مقاربة جديدة مع شركاء أفريقيا
07:33 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى "إرساء مقاربة جديدة" مع كل شركاء أفريقيا في العالم تقود لنتائج ملموسة تستجيب إلى مطالب شعوب القارة التي تزخر بإمكانيات بشرية وطبيعية هامة.
جاء ذلك في إجابة عن سؤال لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء حول وجود مقاربة أو تصور مختلف لأفريقيا أكثر تطورا قادرة على التحكم في المصير التنموي والاقتصادي للقارة، في ظل تعاون وشراكة مع اليابان.
وشدد سعيد على ضرورة "أن تكون هذه المقاربة قائمة على مصارحة أنفسنا بالحقائق وعلى ضرورة أن تستفيد البلدان الأفريقية من ثرواتها"، على ما نقلت قناة
"نسمة" الخاصة.
ولفت إلى وجود ما سماه "احتباس فكري في الوقت الراهن يرتكز على مفاهيم تجاوزها الزمن في عالم جديد لا يمكن أن يتشكل إلا بناء على قيم إنسانية مشتركة".
وشكك في مؤشرات التنمية المستدامة، والاحتباس الحراري، ونسب النمو، وقال إنها "لا تعكس حقيقة الأوضاع، ورغم أنها يمكن أن تكون صحيحة ومستندة على معادلات رياضية، إلا أنّها ليست بناء على معادلة حقيقية وقراءة صريحة وواقعية للوضع الذي نعيشه اليوم"، وفق قوله.
وأضاف الرئيس التونسي: "العالم دخل مرحلة تاريخيّة جديدة تستوجب تكاتف جهود كلّ الأطراف في العالم أجمع بناء على مبادئ تقوم على العدل، والتوزيع العادل للثروات" مشيرا إلى أن "العدالة المنشودة لابدّ أن تتحقّق بوسائل مختلفة وبفكر جديد وبمفاهيم متطوّرة".
واختتمت في العاصمة التونسية، أمس الأحد، أعمال قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا "تيكاد 8
"، بإقرار "إعلان تونس بين القادة الأفارقة واليابانيين للتعاون المشترك في مجالات مختلفة".