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https://sputnikarabic.ae/20220829/كيف-يكون-كسوف-الشمس-على-المريخ-مختلف-تماما-عما-نراه-على-الأرض-1066995996.html
كيف يكون كسوف الشمس على المريخ... مختلف تماما عما نراه على الأرض
كيف يكون كسوف الشمس على المريخ... مختلف تماما عما نراه على الأرض
يشهد كوكب المريخ بشكل دوري لحظات تلقي فيها أقماره بظلالها على سطحه، مثلما يحدث في كوكب الأرض، لكن "الكسوف" على سطح الكوكب الأحمر، مختلف تمامًا عن الذي نراه على... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T15:43+0000
2022-08-29T15:59+0000
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فيما يستغرق قمر الأرض 27 يومًا لإكمال دورته، يدور قمر فوبوس حول المريخ مرة كل 7.65 ساعة، فيما تستغرق دورة ديموس 30.35 ساعة، وبين هذين القمرين، يمتلك فوبوس حجما أكبر، يحجب ما يصل إلى 40 في المئة من ضوء الشمس، أما ديموس، فيحجب نسبة أصغر بكثير.والتقطت مركبات روفران ناسا، أوبورتيونيتي، وكوريوسيتي، التابعة لـ"ناسا"، فيديوهات توضح لحظات حجب ضوء الشمس، كما تبدو على سطح المريخ.ولا تعد هذه الأحداث كسوفًا كما نشهدها على كوكب الأرض، من الناحية العلمية، لأنها عمليات عبور لا تحجب ضوء الشمس بشكل كامل.
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نادي الفيديو

كيف يكون كسوف الشمس على المريخ... مختلف تماما عما نراه على الأرض

15:43 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 15:59 GMT 29.08.2022)
© AFP 2022 / Ye Aung Thuطائر يحلق على خلفية كسوف الشمس الحلقي النادر في ميانمار 26 ديسمبر 2019
طائر يحلق على خلفية كسوف الشمس الحلقي النادر في ميانمار 26 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thu
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يشهد كوكب المريخ بشكل دوري لحظات تلقي فيها أقماره بظلالها على سطحه، مثلما يحدث في كوكب الأرض، لكن "الكسوف" على سطح الكوكب الأحمر، مختلف تمامًا عن الذي نراه على كوكبنا.
فيما يستغرق قمر الأرض 27 يومًا لإكمال دورته، يدور قمر فوبوس حول المريخ مرة كل 7.65 ساعة، فيما تستغرق دورة ديموس 30.35 ساعة، وبين هذين القمرين، يمتلك فوبوس حجما أكبر، يحجب ما يصل إلى 40 في المئة من ضوء الشمس، أما ديموس، فيحجب نسبة أصغر بكثير.
والتقطت مركبات روفران ناسا، أوبورتيونيتي، وكوريوسيتي، التابعة لـ"ناسا"، فيديوهات توضح لحظات حجب ضوء الشمس، كما تبدو على سطح المريخ.
ولا تعد هذه الأحداث كسوفًا كما نشهدها على كوكب الأرض، من الناحية العلمية، لأنها عمليات عبور لا تحجب ضوء الشمس بشكل كامل.
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