https://sputnikarabic.ae/20220829/ليست-المرة-الأولى-الصدر-يعلن-اعتزاله-الحياة-السياسية--1066984639.html
ليست المرة الأولى... الصدر يعلن اعتزاله الحياة السياسية
ليست المرة الأولى... الصدر يعلن اعتزاله الحياة السياسية
تناقش الحلقة من برنامج "بانوراما" على أثير "راديو سبوينيك" إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي وإغلاق المؤسسات التابعة له، باستثناء... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T13:33+0000
2022-08-29T13:33+0000
2022-08-29T13:33+0000
راديو
بانوراما
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ليست المرة الأولى... الصدر يعلن إعتزاله الحياة السياسية
ليست المرة الأولى... الصدر يعلن إعتزاله الحياة السياسية
وجاء قرار الصدر رغم تجديد الرئاسات الثلاث في العراق دعمها دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الجاري، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، وبحضور التيار الصدري.وأوضح العطواني، في مقابلة عبر "بانوراما" أن "المراد من قرار الصدر هو توظيفة لضغوطات سياسية"، مستبعدًا أن يؤدي ذلك إلى انفراجة في المشهد السياسي في البلد".التفاصيل في الملف الصوتي..
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио
ليست المرة الأولى... الصدر يعلن اعتزاله الحياة السياسية
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تناقش الحلقة من برنامج "بانوراما" على أثير "راديو سبوينيك" إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي وإغلاق المؤسسات التابعة له، باستثناء "المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر"، حسب بيان له.
وجاء قرار الصدر رغم تجديد الرئاسات الثلاث في العراق دعمها دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الجاري، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، وبحضور التيار الصدري.
الكاتب والمحلل السياسي، جمعة العطواني، رأى أن الشعب العراقي لم يتفاجأ من قرار زعيم التيار الصدري، لأنه لطالما أعلن في السابق عن قرارات مشابهة، قبل أن يعود ويتراجع عنها.
وأوضح العطواني، في مقابلة عبر "بانوراما" أن "المراد من قرار الصدر هو توظيفة لضغوطات سياسية"، مستبعدًا أن يؤدي ذلك إلى انفراجة في المشهد السياسي في البلد".
التفاصيل في الملف الصوتي..