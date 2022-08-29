https://sputnikarabic.ae/20220829/ماسك-العالم-بحاجة-إلى-النفط-والغاز-والمزيد-من-المواليد-وإلا-ستنهار-الحضارة-1066995382.html

ماسك: العالم بحاجة إلى النفط والغاز والمزيد من المواليد وإلا ستنهار الحضارة

ماسك: العالم بحاجة إلى النفط والغاز والمزيد من المواليد وإلا ستنهار الحضارة

قال مؤسس شركة "تسلا" الملياردير إيلون ماسك، اليوم الاثنين، إن العالم يجب أن يستمر في استخراج النفط والغاز من أجل الحفاظ على الحضارة، محذرا من تضاؤل التعداد... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T15:27+0000

2022-08-29T15:27+0000

2022-08-29T15:27+0000

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وأضاف ماسك على هامش مؤتمر للطاقة في مدينة ستافنجر، جنوبي النرويج: "من الناحية الواقعية أعتقد أننا بحاجة إلى استخدام النفط والغاز على المدى القصير، وإلا فإن الحضارة ستنهار"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على النرويج أن تواصل التنقيب عن النفط والغاز، قال ماسك: "أعتقد أن بعض عمليات التنقيب الإضافية لها ما يبررها في هذا الوقت".وتابع: "من أكبر التحديات التي واجهها العالم على الإطلاق هو الانتقال إلى الطاقة المستدامة والاقتصاد المستدام. سيستغرق ذلك بعض العقود حتى يكتمل".وأردف أن توليد طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال، جنبا إلى جنب مع حزم البطاريات الثابتة، يمكن أن يصبح مصدرا رئيسيا للطاقة. وقال: "يمكن أن يوفر مصدر طاقة قويا ومستداما في الشتاء".كما أعرب عن مخاوفه بشأن معدلات المواليد، مرددا الملاحظات التي أدلى بها على موقع "تويتر"، أواخر الأسبوع الماضي، حول مخاطر "الانهيار السكاني".قال ماسك: "أحد الأشياء الأقل وضوحا التي يجب القلق بشأنها هو معدل المواليد، وأعتقد أنه من المهم أن ينجب الناس عددا كافيا من الأطفال لدعم الحضارة حتى لا نتضاءل".

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