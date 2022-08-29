https://sputnikarabic.ae/20220829/ماليزيا-الجيش-يعتذر-للشعب-بسبب-فيديو-مثير-للسخرية--1066992614.html
ماليزيا... الجيش يعتذر للشعب بسبب "فيديو مثير للسخرية"
ماليزيا... الجيش يعتذر للشعب بسبب "فيديو مثير للسخرية"
اعتذر الجيش الماليزي، بعد تعطل اثنتين من مركباته العسكرية على طريق سريع في العاصمة كوالالمبور، يومين متتاليين، ما أدى إلى اختناق مروري وأثار سخرية واسعة على... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:49+0000
2022-08-29T14:49+0000
2022-08-29T14:49+0000
العالم
أخبار ماليزيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102033/67/1020336751_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_1690340d7277f452d00467d4d4c2057b.jpg
كانت دبابة من طراز "PT-91M Twardy" تسير بكشل طبيعي على طريق سريع بالقرب من مبنى البرلمان، عندما توقفت فجأة بسبب مشكلة في المحرك.وأظهرت صور وفيديوهات متداولة على مواقع التواصل، تكدسات مرورية حول الدبابة بينما حاول ضباط الجيش وضباط الشرطة تحويل مسار السيارات حولها. وقال الجيش إنه تم سحب الدبابة بواسطة مركبة إنقاذ بعد 30 دقيقة وأجريت إصلاحات.وبعد أقل من 24 ساعة، تعطلت مدرعة تستخدم بشكل أساسي لسحب الأسلحة الثقيلة على طريق مزدحم خارج المتحف الوطني في قلب العاصمة، حيث أظهرت مقاطع فيديو طابورا من المركبات العسكرية خلف المحرك الرئيسي، كما شوهد سائقو السيارات وهم يسيرون ببطء لإلقاء نظرة على المشهد.وبعد إصلاحها واصلت المركبة رحلتها إلى ميدان الاستقلال، حيث ستقام الاحتفالات بيوم الاستقلال الماليزي في 31 أغسطس/آب الجاري.وقال الجيش في بيانه: "يعتذر الجيش عن الحادثين وسيضمن عدم تكرار ذلك. وفي حال تكرار ذلك، سيتم إرسال فريق استرداد احتياطي إلى الموقع في أسرع ما يمكن لسحب السيارة المتعطلة بعيدا لتجنب الاختناقات المرورية".
أخبار ماليزيا اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102033/67/1020336751_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_11bb0b4f9d9c0fbf3db6bf79e4cff965.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ماليزيا اليوم
العالم, أخبار ماليزيا اليوم
ماليزيا... الجيش يعتذر للشعب بسبب "فيديو مثير للسخرية"
تابعنا عبر
اعتذر الجيش الماليزي، بعد تعطل اثنتين من مركباته العسكرية على طريق سريع في العاصمة كوالالمبور، يومين متتاليين، ما أدى إلى اختناق مروري وأثار سخرية واسعة على وسائل التواصل.
كانت دبابة من طراز "PT-91M Twardy" تسير بكشل طبيعي على طريق سريع بالقرب من مبنى البرلمان، عندما توقفت فجأة بسبب مشكلة في المحرك.
وأظهرت صور وفيديوهات متداولة على مواقع التواصل، تكدسات مرورية حول الدبابة
بينما حاول ضباط الجيش وضباط الشرطة تحويل مسار السيارات حولها. وقال الجيش إنه تم سحب الدبابة بواسطة مركبة إنقاذ بعد 30 دقيقة وأجريت إصلاحات.
وبعد أقل من 24 ساعة، تعطلت مدرعة تستخدم بشكل أساسي لسحب الأسلحة الثقيلة على طريق مزدحم خارج المتحف الوطني في قلب العاصمة، حيث أظهرت مقاطع فيديو طابورا من المركبات العسكرية خلف المحرك الرئيسي، كما شوهد سائقو السيارات وهم يسيرون ببطء لإلقاء نظرة على المشهد.
وبعد إصلاحها واصلت المركبة رحلتها إلى ميدان الاستقلال، حيث ستقام الاحتفالات بيوم الاستقلال الماليزي في 31 أغسطس/آب الجاري.
وقال الجيش في بيانه: "يعتذر الجيش عن الحادثين وسيضمن
عدم تكرار ذلك. وفي حال تكرار ذلك، سيتم إرسال فريق استرداد احتياطي إلى الموقع في أسرع ما يمكن لسحب السيارة المتعطلة بعيدا لتجنب الاختناقات المرورية".