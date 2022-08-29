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https://sputnikarabic.ae/20220829/مجلس-الوزراء-الليبي-يعقد-اجتماعا-استثنائيا-وباشاغا-يوجه-وزارة-المال-بتسييل-الأموال-لمختلف-القطاعات-1067003843.html
مجلس الوزراء الليبي يعقد اجتماعا استثنائيا وباشاغا يوجه وزارة المال بتسييل الأموال لمختلف القطاعات
مجلس الوزراء الليبي يعقد اجتماعا استثنائيا وباشاغا يوجه وزارة المال بتسييل الأموال لمختلف القطاعات
عقد مجلس الوزراء الليبي برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، اجتماعًا استثنائيًا عبر الدائرة المغلقة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T17:47+0000
2022-08-29T17:47+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، افتتح رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، الاجتماع بالترحم على أرواح الأبرياء الذين سقطوا في الأحداث الدامية نتيجة الاشتباكات التي دارت بين المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.وأثنى باشاغا على السادة أعضاء الحكومة لحرصهم على مواصلة عملهم رغم كل الصعوبات في سبيل تنفيذ خطط الحكومة من أجل تذليل كافة الصعاب وحلحلة المختنقات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة المدن والمناطق الليبية.وجدد السادة أعضاء الحكومة تأكيدهم على تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل وفق اختصاصاتهم وبشكل تكاملي وبذل كافة الجهود من أجل خدمة المواطن وتوفير متطلباته.
https://sputnikarabic.ae/20220828/المدعي-العام-العسكري-في-ليبيا-يأمر-بمنع-سفر-باشاغا-والجويلي-وآخرين-على-خلفية-أحداث-طرابلس-1066943795.html
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

مجلس الوزراء الليبي يعقد اجتماعا استثنائيا وباشاغا يوجه وزارة المال بتسييل الأموال لمختلف القطاعات

17:47 GMT 29.08.2022
© libyangovtmediaفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© libyangovtmedia
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عقد مجلس الوزراء الليبي برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، اجتماعًا استثنائيًا عبر الدائرة المغلقة.
وحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، افتتح رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، الاجتماع بالترحم على أرواح الأبرياء الذين سقطوا في الأحداث الدامية نتيجة الاشتباكات التي دارت بين المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
المدعي العام العسكري في ليبيا يأمر بمنع سفر باشاغا والجويلي وآخرين على خلفية أحداث طرابلس
أمس, 17:32 GMT
وأثنى باشاغا على السادة أعضاء الحكومة لحرصهم على مواصلة عملهم رغم كل الصعوبات في سبيل تنفيذ خطط الحكومة من أجل تذليل كافة الصعاب وحلحلة المختنقات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة المدن والمناطق الليبية.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته إلى وزارة المال والتخطيط بالبدء في تسييل الأموال للبلديات والقطاعات الصحية عبر الوزارات المعنية ولجان الأزمة التي شكلت حديثا حسب الميزانية المعتمدة لسنة 2022، لتلبية احتياجات البلديات وحل المختنقات التي تعانيها ومعالجة المشاكل التي تواجهها وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لرفع معاناة المواطن وإيصال الخدمات للمواطنين بكل سهولة.

وجدد السادة أعضاء الحكومة تأكيدهم على تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل وفق اختصاصاتهم وبشكل تكاملي وبذل كافة الجهود من أجل خدمة المواطن وتوفير متطلباته.
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