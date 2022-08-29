https://sputnikarabic.ae/20220829/مجلس-الوزراء-الليبي-يعقد-اجتماعا-استثنائيا-وباشاغا-يوجه-وزارة-المال-بتسييل-الأموال-لمختلف-القطاعات-1067003843.html

مجلس الوزراء الليبي يعقد اجتماعا استثنائيا وباشاغا يوجه وزارة المال بتسييل الأموال لمختلف القطاعات

مجلس الوزراء الليبي يعقد اجتماعا استثنائيا وباشاغا يوجه وزارة المال بتسييل الأموال لمختلف القطاعات

عقد مجلس الوزراء الليبي برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، اجتماعًا استثنائيًا عبر الدائرة المغلقة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T17:47+0000

2022-08-29T17:47+0000

2022-08-29T17:47+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، افتتح رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، الاجتماع بالترحم على أرواح الأبرياء الذين سقطوا في الأحداث الدامية نتيجة الاشتباكات التي دارت بين المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.وأثنى باشاغا على السادة أعضاء الحكومة لحرصهم على مواصلة عملهم رغم كل الصعوبات في سبيل تنفيذ خطط الحكومة من أجل تذليل كافة الصعاب وحلحلة المختنقات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة المدن والمناطق الليبية.وجدد السادة أعضاء الحكومة تأكيدهم على تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل وفق اختصاصاتهم وبشكل تكاملي وبذل كافة الجهود من أجل خدمة المواطن وتوفير متطلباته.

https://sputnikarabic.ae/20220828/المدعي-العام-العسكري-في-ليبيا-يأمر-بمنع-سفر-باشاغا-والجويلي-وآخرين-على-خلفية-أحداث-طرابلس-1066943795.html

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