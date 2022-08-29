https://sputnikarabic.ae/20220829/مجموعة-قرصنة-تكشف-تزويد-بريطانيا-لأوكرانيا-بالأسلحة-من-كازاخستان-عن-طريق-شركة-أردنية-1066992768.html

مجموعة قرصنة تكشف تزويد بريطانيا لأوكرانيا بالأسلحة من كازاخستان عن طريق شركة أردنية

مجموعة قرصنة تكشف تزويد بريطانيا لأوكرانيا بالأسلحة من كازاخستان عن طريق شركة أردنية

نشرت مجموعة القراصنة النسائية "بيريغيني، في 9 أغسطس/آب، مجموعة وثائق تبين كيفية شراء المملكة المتحدة أسلحة من كازاخستان لصالح أوكرانيا، وتم تسريب الوثائق من... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T14:56+0000

2022-08-29T14:56+0000

2022-08-29T14:56+0000

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ويعتبر الأمر الأكثر إثارة للفضول هو أن هذه القضية تتعلق بشركة أردنية تقوم بأعمال تجارية مع كازاخستان، دون أن تنوب عن لندن مباشرة. نحن نفهم ما هو معروف عن هذه الشركة وأولئك الذين يظهرون في الوثائق.ما هي طبيعة هذه الشركة؟الوثيقة الأولى في السلسلة المنشورة كانت رسالة استفسار إلى الجانب الكازاخستاني مع طلب لشراء أسلحة سوفيتية قديمة الطراز من شركة بلو ووتر سابلايز، التي تاخذ العاصمة الأردنية مقرا لها.وتعد الشركة فرعا بريطانيا، وتعمل بشكل رئيسي في النقل النهري والبحري، والحقيقة المريبة تكمن في أنها يمكن أن تشارك في شراء أسلحة.وبعد التقصي تبين أن هناك فعلا سيدة باسم تسونكا البكري تقطن في عمان، وهي أستاذة الموسيقى في جامعة عمان، وولدت في بلغاريا وانتقلت إلى الأردن وبدأت التدريس هناك.والزوج الأول لتسونكا أردني، ولديهم ابن مشترك (يعيش في أوروبا)، ومع ذلك، فإن زوجها الثاني مواطن بلغاري، حسبما أظهرته بيانات فيسبوك (شركة ميتا والتطبيقات التابعة لها محظورة في روسيا بسبب تطرفها).وتم العثور على سيرة تسونكا الذاتية مع سيرة ذاتية مختصرة أيضًا على الإنترنت، لكن لا توجد معلومات تفيد بأنها أيضًا المدير العام للفرع المشكوك فيه للشركة البريطانية وهذا أيضًا تفصيل غريب جدًا.ووفقًا للوثائق، فإن هذه الشركة مملوكة لشخص لا علاقة له اسميًا بالعمل، ولكنه يحمل الجنسية الأوروبية.لكن هذا ليس كل شيء، حيث أتاح الاختراق إظهار تعليقات الشركة الأردنية على العقد المبرم مع الجانب الكازاخستاني لبيع الأسلحة، وهنا أيضًا، هناك عدد من التفاصيل المثيرة للفضول.أما ثانياً، ففي المراسلات لا تظهر السيدة البكري في الوثائق، بل المدعو جميل الحوامدة.ووفقًا لموقع التوظيف "لينكد إن"، يشغل الحوامدة منصب الرئيس التنفيذي لشركة أخرى مقرها عمان، وهي مجموعة المنجد.وبدورها تشارك مجموعة المنجد في استثمار رأس المال الاستثماري في مشاريع مختلفة حول العالم، واتضح أنهم أشرفوا أيضًا على صفقة بلو ووتر سابلايز.ومن الواضح أنه لا يوجد اتصال مباشر بين كل هذه الأطراف، ومع ذلك، في 21 أغسطس، تلقينا معلومات تفيد بأن ممثلي المنظمات الغربية الآن يبحثون عن شركة طيران لنقل مجموعة كبيرة من الصواريخ من نوع غير معروف للقوات المسلحة الأوكرانية من عمان الأردنية إلى مدينة جيشوف البولندية.ما طبيعة هذه الصفقة إن لم تكن نتيجة التفاعل بين شركتي "تيخنو إكسبورت" الكازاخستانية وبلو ووتر سابلايز الأردنية؟ لا يمكن أن تحدث مثل هذه المصادفات في مملكة الأردن الصغيرة والوادعة.في هذا الصدد يطرح سؤال واحد فقط نفسه: هل تعرف الحكومة الأردنية ما تفعله الشركات المذكورة في عمان؟

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