https://sputnikarabic.ae/20220829/مجموعة-من-أحدث-الطائرات-الحربية-الصينية-تشارك-في-عرض-جوي-فيديو-1067012139.html
مجموعة من أحدث الطائرات الحربية الصينية تشارك في عرض جوي... فيديو
مجموعة من أحدث الطائرات الحربية الصينية تشارك في عرض جوي... فيديو
شاركت مجموعة من الطائرات الحربية الصينية في استعراض جوي بمقاطعة جيلين، شمال شرقي الصين. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T21:47+0000
2022-08-29T21:47+0000
2022-08-29T21:47+0000
رصد عسكري
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050276972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1501021d18442fdcc67dd85474ad127a.jpg
وضمت الطائرات التي شاركت في العرض مقاتلات شبحية طراز "جي – 20" وطائرات نقل عسكري، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، التي أشارت إلى أن العرض الجوي تم تنفيذه أمس الأحد.ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد جانبا من العرض الجوي، الذي نفذته الطائرات الصينية بصورة تكشف مدى دقتها في تنفيذ المهام الجوية.ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تضم 142 جيشا، وتصنف القوات الجوية الصينية في ذات الترتيب.وتمتلك 3 آلاف و285 طائرة حربية بينها 1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية و371 طائرة هجومية و286 طائرة نقل عسكري، إضافة إلى 399 طائرة تدريب و114 طائرة مهام خاصة و3 طائرات تزود بالوقود في الجو.كما تضم القوات الجوية الصينية 912 مروحية بينها 281 مروحية هجومية.
https://sputnikarabic.ae/20220801/معلومات-عن-القوات-الجوية-الصينية-بعد-تحذيرات-من-اعتراضها-لطائرة-بيلوسي-1065858867.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050276972_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_9ae5360f0f0e3a573e79307229fbe45f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين
مجموعة من أحدث الطائرات الحربية الصينية تشارك في عرض جوي... فيديو
تابعنا عبر
شاركت مجموعة من الطائرات الحربية الصينية في استعراض جوي بمقاطعة جيلين، شمال شرقي الصين.
وضمت الطائرات التي شاركت في العرض مقاتلات شبحية
طراز "جي – 20" وطائرات نقل عسكري، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، التي أشارت إلى أن العرض الجوي تم تنفيذه أمس الأحد.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد جانبا من العرض الجوي، الذي نفذته الطائرات الصينية بصورة تكشف مدى دقتها في تنفيذ المهام الجوية.
ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تضم 142 جيشا، وتصنف القوات الجوية الصينية في ذات الترتيب.
وتمتلك 3 آلاف و285 طائرة حربية بينها 1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية
و371 طائرة هجومية و286 طائرة نقل عسكري، إضافة إلى 399 طائرة تدريب و114 طائرة مهام خاصة و3 طائرات تزود بالوقود في الجو.
كما تضم القوات الجوية
الصينية 912 مروحية بينها 281 مروحية هجومية.