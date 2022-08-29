https://sputnikarabic.ae/20220829/محكمة-سويسرية-تنظر-استئناف-ملياردير-إسرائيلي-بعد-إدانته-بالرشوة-1066981925.html
محكمة سويسرية تنظر استئناف ملياردير إسرائيلي بعد إدانته بالرشوة
محكمة سويسرية تنظر استئناف ملياردير إسرائيلي بعد إدانته بالرشوة
افتتحت محكمة في جنيف، اليوم الاثنين، الجلسة الأولى في استئناف قطب الماس الإسرائيلي الملياردير بيني شتاينميتز (66 عاما)، لإدانته برشوة موظفين عموميين في غينيا... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T13:02+0000
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إسرائيل
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وحكم على شتاينميتز، في يناير/كانون الثاني 2021، في حكم أولي بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 51.5 مليون دولار، حيث كانت التهمة الرئيسية أنه قام بتحويل مدفوعات بملايين الدولارات إلى الزوجة السابقة لرئيس غينيا الراحل، لانسانا كونتي، من خلال أشخاص وشركات واجهة (عادة ما تكون غطاء لأنشطة غير شرعية)، ما مهد الطريق للصفقة المذكورة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.يدّعي شتاينميتز الذي ظل طليقا في انتظار الاستئناف، أن المحكمة السويسرية، التي حددت الحكم الصادر بحقه، لم تفهم بشكل كامل وقائع القضية وأرادت أن تكون قضية رجل الأعمال الإسرائيلي مثالا على أن سويسرا، التي اكتسبت سمعة سيئة على مر السنين في المعاملات المالية السرية، تُظهر أنها تغير اتجاهها وتشدد صرامة الأحكام في هذه القضايا.يقول الادعاء في سويسرا إن شتاينميتز، المقيم السابق في جنيف، والذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، إلى جانب متهمين آخرين، قام برشوة مسؤولين أجانب وزوّر وثائق لإخفاء الرشوة نفسها من السلطات والبنوك.يُزعم أن بعض الأموال مرت عبر سويسرا، وتم التحقيق في القضية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.وبحسب الدعوى أيضا ابتداءً من عام 2005، دفع شتاينميتز ما يقرب من 10 ملايين دولار لزوجة الرئيس كونتي، الذي حكم غينيا لسنوات عديدة، من أجل الفوز بتلك الصفقات.وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من نشر الحكم منذ أكثر من عام ونصف العام، لم يدخل شتاينميتز السجن بعد.إلى جانب شتاينميتز، أدين في القضية فريدريك سيلينز، المالك المسيطر السابق لشركة Pantler، والتي تم استخدامها وفقا للائحة الاتهام كقناة لتحويل أموال الرشوة.حكم على سيلينز بالسجن 3.5 سنوات وغرامة قدرها 5.5 مليون فرنك سويسري.المواطنة البلجيكية ساندرا مارلوني هورمانز، المديرة التنفيذية السابقة في شركة شتاينميتز، هي الشخص الثالث المدان في القضية، وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري.بعد قرار المحكمة في جنيف في يناير 2021، قال شتاينميتز: "الحكم مخالف تماما لقواعد القانون الدولي، وهو ليس نهائيا، وبالتالي سأقدم استئنافا ضده على الفور".
https://sputnikarabic.ae/20170814/حبس-ملياردير-إسرائيلي-بتهمة-الاحتيال-غسيل-أموال-1025646203.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
محكمة سويسرية تنظر استئناف ملياردير إسرائيلي بعد إدانته بالرشوة
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افتتحت محكمة في جنيف، اليوم الاثنين، الجلسة الأولى في استئناف قطب الماس الإسرائيلي الملياردير بيني شتاينميتز (66 عاما)، لإدانته برشوة موظفين عموميين في غينيا وتزوير وثائق من أجل الحصول على عقود تعدين لخام الحديد لشركة BSGR التي يملكها، بقيمة 5 مليارات دولار.
وحكم على شتاينميتز، في يناير/كانون الثاني 2021، في حكم أولي بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 51.5 مليون دولار، حيث كانت التهمة الرئيسية أنه قام بتحويل مدفوعات بملايين الدولارات إلى الزوجة السابقة لرئيس غينيا الراحل، لانسانا كونتي، من خلال أشخاص وشركات واجهة (عادة ما تكون غطاء لأنشطة غير شرعية)، ما مهد الطريق للصفقة المذكورة، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
يدّعي شتاينميتز الذي ظل طليقا في انتظار الاستئناف، أن المحكمة السويسرية، التي حددت الحكم الصادر بحقه، لم تفهم بشكل كامل وقائع القضية وأرادت أن تكون قضية رجل الأعمال الإسرائيلي مثالا على أن سويسرا، التي اكتسبت سمعة سيئة على مر السنين في المعاملات المالية السرية، تُظهر أنها تغير اتجاهها وتشدد صرامة الأحكام في هذه القضايا.
يقول الادعاء في سويسرا إن شتاينميتز، المقيم السابق في جنيف، والذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، إلى جانب متهمين آخرين، قام برشوة مسؤولين أجانب وزوّر وثائق لإخفاء الرشوة نفسها من السلطات والبنوك.
يُزعم أن بعض الأموال مرت عبر سويسرا، وتم التحقيق في القضية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.
وبحسب الدعوى أيضا ابتداءً من عام 2005، دفع شتاينميتز ما يقرب من 10 ملايين دولار لزوجة الرئيس كونتي، الذي حكم غينيا لسنوات عديدة، من أجل الفوز بتلك الصفقات.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من نشر الحكم منذ أكثر من عام ونصف العام، لم يدخل شتاينميتز
السجن بعد.
إلى جانب شتاينميتز، أدين في القضية فريدريك سيلينز، المالك المسيطر السابق لشركة Pantler، والتي تم استخدامها وفقا للائحة الاتهام كقناة لتحويل أموال الرشوة.
حكم على سيلينز بالسجن 3.5 سنوات وغرامة قدرها 5.5 مليون فرنك سويسري.
المواطنة البلجيكية ساندرا مارلوني هورمانز، المديرة التنفيذية السابقة في شركة شتاينميتز، هي الشخص الثالث المدان في القضية، وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري.
بعد قرار المحكمة في جنيف في يناير 2021، قال شتاينميتز: "الحكم مخالف تماما لقواعد القانون الدولي، وهو ليس نهائيا، وبالتالي سأقدم استئنافا ضده على الفور".