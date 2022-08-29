https://sputnikarabic.ae/20220829/مدرعات-بي-إم-بي3-الروسية-تتفوق-على-جميع-المركبات-التابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية--1066999102.html
مدرعات "بي إم بي3" الروسية تتفوق على جميع المركبات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
مدرعات "بي إم بي3" الروسية تتفوق على جميع المركبات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
تتفوق المركبات الروسية المدرعة من طراز "بي إم بي3" على جميع العربات القتالية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تعمل على إيصال المشاة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T16:50+0000
2022-08-29T16:50+0000
2022-08-29T17:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية المحمولة جوا
مدرعات بي إم بي 3
أخبار أوكرانيا
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في سياق العملية العسكرية الخاصة، أظهرت مدرعات "بي إم بي3" قوة نيران عالية ودقة في أنظمة الرؤية وسرعة ممتازة وخصائص قدرة على المناورة.بناءً على المواد التي ظهرت على الويب، يتم حاليا تثبيت شاشات مدرعة إضافية وشبكات مضادة للتراكم على هذه المعدات، والتي من المتوقع أن تعزز بشكل كبير خصائص الحماية الحالية.تستغل التشكيلات المسلحة الأوكرانية العينات التي تم تطويرها في الستينيات والسبعينيات أو استنساخها، والتي تم إنتاجها بموجب ترخيص في بلدان حلف وارسو السابق.لم يتم حتى مناقشة تسليم المزيد من مركبات المشاة القتالية الحديثة وناقلات الجند المدرعة، لأنها باهظة الثمن، علاوة على ذلك، يخشى الرعاة الغربيون لنظام كييف من أن مثل هذه "الهدايا" أثناء القتال سوف يتم تدميرها بسرعة كبيرة أو أن تصبح تذكارات للمحررين. ومن المعروف أن مثل هذه الإخفاقات ليس لها أفضل تأثير على مبيعات الأسلحة للمشترين الأجانب.حتى في وقت سابق، كان بإمكانك رؤية نسخة خفيفة مع حجرة قتال "بيرزوك" مسلحة بمدفع 30 ملم ومدفع رشاش وبطارية ATGM وقاذفة قنابل آلية.
https://sputnikarabic.ae/20220818/قدرات-خارقة-للهاوتزر-الروسي-مستا-إس-1066570237.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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القوات الروسية المحمولة جوا, مدرعات بي إم بي 3, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية المحمولة جوا, مدرعات بي إم بي 3, أخبار أوكرانيا
مدرعات "بي إم بي3" الروسية تتفوق على جميع المركبات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
16:50 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 17:03 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
تتفوق المركبات الروسية المدرعة من طراز "بي إم بي3" على جميع العربات القتالية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تعمل على إيصال المشاة.
في سياق العملية العسكرية الخاصة، أظهرت مدرعات "بي إم بي3" قوة نيران عالية ودقة في أنظمة الرؤية وسرعة ممتازة وخصائص قدرة على المناورة.
بناءً على المواد التي ظهرت على الويب، يتم حاليا تثبيت شاشات مدرعة إضافية وشبكات مضادة للتراكم على هذه المعدات، والتي من المتوقع أن تعزز بشكل كبير خصائص الحماية الحالية.
تستغل التشكيلات المسلحة الأوكرانية العينات التي تم تطويرها في الستينيات والسبعينيات أو استنساخها، والتي تم إنتاجها بموجب ترخيص في بلدان حلف وارسو السابق.
ناقلات الجنود المدرعة الغربية المستوردة هي بشكل أساسي أنواع مختلفة من مدرعات "إم-113" الأمريكية. هناك أيضًا العشرات من طراز FV103 Spartans البريطاني المتقادم. وصل نفس العدد من يوغوسلافيا السابقة "إم-80 أي إس" من سلوفينيا.
لم يتم حتى مناقشة تسليم المزيد من مركبات المشاة القتالية الحديثة وناقلات الجند المدرعة، لأنها باهظة الثمن، علاوة على ذلك، يخشى الرعاة الغربيون لنظام كييف من أن مثل هذه "الهدايا" أثناء القتال سوف يتم تدميرها بسرعة كبيرة أو أن تصبح تذكارات للمحررين. ومن المعروف أن مثل هذه الإخفاقات ليس لها أفضل تأثير على مبيعات الأسلحة للمشترين الأجانب.
بالنسبة إلى مدرعات "إم-113"، يتم تحسينها باستمرار. يمكننا أن نتذكر أحدث طراز لمركبة المشاة القتالية B-19 التي تم عرضها مؤخرًا في المنتدى العسكري التقني الدولي الثامن " آرميا-2022". لديها وحدة غير مأهولة "إيبوخا" بمدفع 57 ملم ومدفع رشاش 7.62 ملم، ونوعين من الصواريخ الموجهة - "كورنيت" و"بولات".
حتى في وقت سابق، كان بإمكانك رؤية نسخة خفيفة مع حجرة قتال "بيرزوك" مسلحة بمدفع 30 ملم ومدفع رشاش وبطارية ATGM وقاذفة قنابل آلية.