https://sputnikarabic.ae/20220829/مسؤول-روسي-يكشف-انخفاض-تهريب-المخدرات-من-أوكرانيا-إلى-البلاد-1066994416.html
مسؤول روسي يكشف انخفاض تهريب المخدرات من أوكرانيا إلى البلاد
مسؤول روسي يكشف انخفاض تهريب المخدرات من أوكرانيا إلى البلاد
قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر غريبنكين، في مقابلة صحفية عن تأثير العملية العسكرية الخاصة الروسية في دونباس على تهريب المخدرات والأسلحة إلى روسيا،... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T15:10+0000
2022-08-29T15:10+0000
2022-08-29T15:10+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104094/31/1040943118_0:29:3061:1751_1920x0_80_0_0_15b2ad865e7c5d77c9452cf643703c11.jpg
وذكر غريبنكين لصحيفة "راسيسكايا غازيتا"، اليوم الاثنين، أن "البيانات المأخوذة من إحصاءات القانون الجنائي تشير إلى أنه في ظل ظروف العملية العسكرية الخاصة، فإن الوضع الجنائي في روسيا تحت السيطرة ولا يميل إلى التفاقم، ففي النصف الأول من هذا العام، في روسيا ككل، كان هناك اتجاه لخفض مستوى الجريمة بنسبة 2% تقريبًا".وأردف غريبنكين: "الآن فالنتحدث عن البلد المجاور، تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، ونتيجة للإصلاحات العديدة على النمط الغربي في مجال القانون والنظام، (والتي بالمناسبة، لم تكتمل)، انتشر الفساد الكامل على جميع مستويات الحكومة والجريمة المنظمة المتفشية، أوكرانيا أصبحت واحدة من أكبر الجيوب الإجرامية في أوروبا".وتابع غريبنكين: "كما انخفض عدد مخازن المخدرات العاملة في شبكة الإنترنت المظلمة (الدارك ويب) التي تركز على روسيا، من خلال الأراضي المحررة خلال العملية الخاصة، وتوقف عملياً تهريب المخدرات أو المواد المستخدمة في إنتاجها، مما أدى إلى انهيار سوق المخدرات في العديد من المناطق الروسية".ولفت غريبنكين إلى أنه قد "تم التركيز بشكل رئيسي على استهداف شريحة الشباب، ولهذا السبب، بدلاً من المواد الأفيونية الكلاسيكية، قام الأوكرانيون بتوزيع مواد الهلوسة المركبة التي كانت رائجة بين المراهقين، ومن المعروف أصلاً أن دائرة الأمن الأوكرانية قامت بحماية شبكة من مختبرات المخدرات الكبيرة تحت الأرض في روسيا، والتي على وجه الخصوص تم تصفيتها هذا العام في منطقة محيط موسكو".كما أشار غريبنكين إلى "إجراء معظم المكالمات الاحتيالية من الأجزاء الجنوبية الشرقية والوسطى من أوكرانيا، حيث تم إنشاء مراكز اتصال خاصة هناك، حيث خدع موظفوها المواطنين الروس وأجبروهم على تحويل أموالهم إلى المجرمين، هذه صناعة ضخمة ، يمكن تفسير حجمها ليس فقط من خلال علاقاتها الوثيقة مع الجريمة المنظمة، ولكن أيضًا بمخابرات لأوكرانيا".ونوه غريبنكين إلى "إرسال الغرب هذا العام أكثر من 4 مليارات روبل لدعم المخربين في روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20220829/مجموعة-قرصنة-تكشف-تزويد-بريطانيا-لأوكرانيا-بالأسلحة-من-كازاخستان-عن-طريق-شركة-أردنية-1066992768.html
https://sputnikarabic.ae/20220829/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066952666.html
https://sputnikarabic.ae/20220829/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-نوفايا-كاخوفكا-ومحطة-الطاقة-الكهرومائية-1066978079.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104094/31/1040943118_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_01badbdf347e92c9b63765526db2e661.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول روسي يكشف انخفاض تهريب المخدرات من أوكرانيا إلى البلاد
تابعنا عبر
قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر غريبنكين، في مقابلة صحفية عن تأثير العملية العسكرية الخاصة الروسية في دونباس على تهريب المخدرات والأسلحة إلى روسيا، فضلاً عن تدفق المكالمات الاحتيالية من أوكرانيا، وكذلك مقدار الأموال التي استثمرها الغرب الجماعي هذا العام في "المعارضة الروسية" لزعزعة استقرار الوضع.
وذكر غريبنكين لصحيفة "راسيسكايا غازيتا
"، اليوم الاثنين، أن "البيانات المأخوذة من إحصاءات القانون الجنائي تشير إلى أنه في ظل ظروف العملية العسكرية الخاصة، فإن الوضع الجنائي في روسيا تحت السيطرة ولا يميل إلى التفاقم، ففي النصف الأول من هذا العام، في روسيا ككل، كان هناك اتجاه لخفض مستوى الجريمة بنسبة 2% تقريبًا".
تم تسجيل مليون وثلاثة آلاف فعل جرمي، حيث انخفض عدد الجرائم الجسيمة والخطيرة بشكل خاص بنسبة 7%، كما حدث انخفاض في جنوح الأحداث (القاصرين)، وارتكاب الجرائم في وسائل النقل بشكل ملحوظ بأكثر من 10%، كما كان هناك عدد أقل من الأعمال الإجرامية المتعلقة بالحيازة والاستخدام غير القانوني للأسلحة، كما أن عدد الأعمال غير القانونية المرتكبة في الأماكن العامة لم يتغير عمليا.
وأردف غريبنكين: "الآن فالنتحدث عن البلد المجاور، تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، ونتيجة للإصلاحات العديدة على النمط الغربي في مجال القانون والنظام، (والتي بالمناسبة، لم تكتمل)، انتشر الفساد الكامل على جميع مستويات الحكومة والجريمة المنظمة المتفشية، أوكرانيا أصبحت واحدة من أكبر الجيوب الإجرامية في أوروبا".
ولاحظت وكالات إنفاذ القانون الروسية انخفاضًا كبيرًا، في تدفق المخدرات إلى روسيا من أوكرانيا، فضلاً عن مواد إنتاجها، وتوقفت معظم متاجر المخدرات عبر الإنترنت، والتي كانت تدار من الأراضي الأوكرانية، عن عملها، وعلاوة على ذلك، فحتى عام 2022، احتلت عروضهم حصة كبيرة (حوالي 20%) من سوق المخدرات الروسي، وانخفض عدد الصفقات على أكبر مواقع في الأيام الأولى من العملية بنسبة 10% ويستمر في الانخفاض.
وتابع غريبنكين: "كما انخفض عدد مخازن المخدرات العاملة في شبكة الإنترنت المظلمة (الدارك ويب) التي تركز على روسيا، من خلال الأراضي المحررة خلال العملية الخاصة، وتوقف عملياً تهريب المخدرات أو المواد المستخدمة في إنتاجها، مما أدى إلى انهيار سوق المخدرات في العديد من المناطق الروسية".
لقد ثبت بالفعل أن الخدمات الخاصة الأوكرانية ألقت القبض على المجرمين المحتملين على أراضي بلدهم، وزودتهم بالمال والمعدات من أجل توزيع المخدرات في روسيا.
ولفت غريبنكين إلى أنه قد "تم التركيز بشكل رئيسي على استهداف شريحة الشباب، ولهذا السبب، بدلاً من المواد الأفيونية الكلاسيكية، قام الأوكرانيون بتوزيع مواد الهلوسة المركبة التي كانت رائجة بين المراهقين، ومن المعروف أصلاً أن دائرة الأمن الأوكرانية قامت بحماية شبكة من مختبرات المخدرات الكبيرة تحت الأرض في روسيا، والتي على وجه الخصوص تم تصفيتها هذا العام في منطقة محيط موسكو".
كما أشار غريبنكين إلى "إجراء معظم المكالمات الاحتيالية من الأجزاء الجنوبية الشرقية والوسطى من أوكرانيا، حيث تم إنشاء مراكز اتصال خاصة هناك، حيث خدع موظفوها المواطنين الروس وأجبروهم على تحويل أموالهم إلى المجرمين، هذه صناعة ضخمة ، يمكن تفسير حجمها ليس فقط من خلال علاقاتها الوثيقة مع الجريمة المنظمة، ولكن أيضًا بمخابرات لأوكرانيا".
ونتيجة للعملية العسكرية الخاصة، تم تحديد مراكز الاتصال الإجرامية هذه وتصفيتها بسرعة في بيرديانسك وميليتوبول في منطقة زابوروجيه، وماريوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية وعدد من الأماكن السكنية في منطقة خاركوف، ولهذا السبب تتخذ المجتمعات الإجرامية والخدمات الخاصة في أوكرانيا تدابير متسرعة لنقل المكاتب الاحتيالية إلى الأجزاء الوسطى والغربية من أوكرانيا.
ونوه غريبنكين إلى "إرسال الغرب هذا العام أكثر من 4 مليارات روبل لدعم المخربين في روسيا".