https://sputnikarabic.ae/20220829/مسؤول-روسي-يكشف-انخفاض-تهريب-المخدرات-من-أوكرانيا-إلى-البلاد-1066994416.html

مسؤول روسي يكشف انخفاض تهريب المخدرات من أوكرانيا إلى البلاد

مسؤول روسي يكشف انخفاض تهريب المخدرات من أوكرانيا إلى البلاد

قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر غريبنكين، في مقابلة صحفية عن تأثير العملية العسكرية الخاصة الروسية في دونباس على تهريب المخدرات والأسلحة إلى روسيا،... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T15:10+0000

2022-08-29T15:10+0000

2022-08-29T15:10+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104094/31/1040943118_0:29:3061:1751_1920x0_80_0_0_15b2ad865e7c5d77c9452cf643703c11.jpg

وذكر غريبنكين لصحيفة "راسيسكايا غازيتا"، اليوم الاثنين، أن "البيانات المأخوذة من إحصاءات القانون الجنائي تشير إلى أنه في ظل ظروف العملية العسكرية الخاصة، فإن الوضع الجنائي في روسيا تحت السيطرة ولا يميل إلى التفاقم، ففي النصف الأول من هذا العام، في روسيا ككل، كان هناك اتجاه لخفض مستوى الجريمة بنسبة 2% تقريبًا".وأردف غريبنكين: "الآن فالنتحدث عن البلد المجاور، تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، ونتيجة للإصلاحات العديدة على النمط الغربي في مجال القانون والنظام، (والتي بالمناسبة، لم تكتمل)، انتشر الفساد الكامل على جميع مستويات الحكومة والجريمة المنظمة المتفشية، أوكرانيا أصبحت واحدة من أكبر الجيوب الإجرامية في أوروبا".وتابع غريبنكين: "كما انخفض عدد مخازن المخدرات العاملة في شبكة الإنترنت المظلمة (الدارك ويب) التي تركز على روسيا، من خلال الأراضي المحررة خلال العملية الخاصة، وتوقف عملياً تهريب المخدرات أو المواد المستخدمة في إنتاجها، مما أدى إلى انهيار سوق المخدرات في العديد من المناطق الروسية".ولفت غريبنكين إلى أنه قد "تم التركيز بشكل رئيسي على استهداف شريحة الشباب، ولهذا السبب، بدلاً من المواد الأفيونية الكلاسيكية، قام الأوكرانيون بتوزيع مواد الهلوسة المركبة التي كانت رائجة بين المراهقين، ومن المعروف أصلاً أن دائرة الأمن الأوكرانية قامت بحماية شبكة من مختبرات المخدرات الكبيرة تحت الأرض في روسيا، والتي على وجه الخصوص تم تصفيتها هذا العام في منطقة محيط موسكو".كما أشار غريبنكين إلى "إجراء معظم المكالمات الاحتيالية من الأجزاء الجنوبية الشرقية والوسطى من أوكرانيا، حيث تم إنشاء مراكز اتصال خاصة هناك، حيث خدع موظفوها المواطنين الروس وأجبروهم على تحويل أموالهم إلى المجرمين، هذه صناعة ضخمة ، يمكن تفسير حجمها ليس فقط من خلال علاقاتها الوثيقة مع الجريمة المنظمة، ولكن أيضًا بمخابرات لأوكرانيا".ونوه غريبنكين إلى "إرسال الغرب هذا العام أكثر من 4 مليارات روبل لدعم المخربين في روسيا".

https://sputnikarabic.ae/20220829/مجموعة-قرصنة-تكشف-تزويد-بريطانيا-لأوكرانيا-بالأسلحة-من-كازاخستان-عن-طريق-شركة-أردنية-1066992768.html

https://sputnikarabic.ae/20220829/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066952666.html

https://sputnikarabic.ae/20220829/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-نوفايا-كاخوفكا-ومحطة-الطاقة-الكهرومائية-1066978079.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا