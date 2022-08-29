https://sputnikarabic.ae/20220829/مصدر-أمنياستهداف-المنطقة-الخضراء-وسط-بغداد-بقذائف-هاون-مجهولة-1067011234.html
مصدر أمني: استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بقذائف هاون مجهولة
مصدر أمني: استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بقذائف هاون مجهولة
قال مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، إن انفجارات قوية دوت داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T21:07+0000
2022-08-29T21:07+0000
2022-08-29T21:08+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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بغداد - سبوتنيك. وصرح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن هناك "دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء ببغداد وتصاعد حدة الاشتباكات في محيط المنطقة".وأضاف أن "الانفجارات ناجمة عن سقوط قذائف هاون مجهولة المصدر".
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
مصدر أمني: استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بقذائف هاون مجهولة
21:07 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 21:08 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، إن انفجارات قوية دوت داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة.
بغداد - سبوتنيك. وصرح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن هناك "دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء ببغداد وتصاعد حدة الاشتباكات في محيط المنطقة".
وأضاف أن "الانفجارات ناجمة عن سقوط قذائف هاون مجهولة المصدر".