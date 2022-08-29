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https://sputnikarabic.ae/20220829/مصدر-بالتحالف-الدولي-لـ-سبوتنيك-لا-صحة-لأنباء-استهداف-السفارة-الأمريكية-في-بغداد-1067010448.html
مصدر بالتحالف الدولي لـ "سبوتنيك": لا صحة لأنباء استهداف السفارة الأمريكية في بغداد
مصدر بالتحالف الدولي لـ "سبوتنيك": لا صحة لأنباء استهداف السفارة الأمريكية في بغداد
نفى مصدر في التحالف الدولي أن تكون سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد قد تعرضت لاستهداف بقذائف هاون. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T20:42+0000
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وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقذائف هاون"، مشيرا إلى أنها "مجرد إشاعات".وأعلنت السلطات العراقية حظر التجول في جميع المحافظات ابتداءً من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر، وجاء القرار عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.واستخدمت الشرطة العراقية خراطيم المياه لحماية المنطقة، التي تضم المباني الحكومية وسفارات الدول الأجنبية.وجاء الاقتحام بعد إعلان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، إثر انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيس-إقليم-كردستان-يجدد-دعوته-إلى-الأطراف-العراقية-للاجتماع-في-أربيل-ويحذر-من-انفلات-الوضع-أكثر-1067008510.html
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

مصدر بالتحالف الدولي لـ "سبوتنيك": لا صحة لأنباء استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

20:42 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين تابعين للتيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد
اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين تابعين للتيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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نفى مصدر في التحالف الدولي أن تكون سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد قد تعرضت لاستهداف بقذائف هاون.
وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقذائف هاون"، مشيرا إلى أنها "مجرد إشاعات".
رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
رئيس إقليم كردستان يجدد دعوته إلى الأطراف العراقية للاجتماع في أربيل ويحذر من انفلات الوضع أكثر
19:21 GMT
وأعلنت السلطات العراقية حظر التجول في جميع المحافظات ابتداءً من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر، وجاء القرار عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
مقتدى الصدر يعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح في العراق
19:49 GMT
واستخدمت الشرطة العراقية خراطيم المياه لحماية المنطقة، التي تضم المباني الحكومية وسفارات الدول الأجنبية.
وجاء الاقتحام بعد إعلان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، إثر انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
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