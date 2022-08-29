https://sputnikarabic.ae/20220829/مصدر-بالتحالف-الدولي-لـ-سبوتنيك-لا-صحة-لأنباء-استهداف-السفارة-الأمريكية-في-بغداد-1067010448.html
مصدر بالتحالف الدولي لـ "سبوتنيك": لا صحة لأنباء استهداف السفارة الأمريكية في بغداد
مصدر بالتحالف الدولي لـ "سبوتنيك": لا صحة لأنباء استهداف السفارة الأمريكية في بغداد
نفى مصدر في التحالف الدولي أن تكون سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد قد تعرضت لاستهداف بقذائف هاون. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T20:42+0000
2022-08-29T20:42+0000
2022-08-29T20:42+0000
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وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقذائف هاون"، مشيرا إلى أنها "مجرد إشاعات".وأعلنت السلطات العراقية حظر التجول في جميع المحافظات ابتداءً من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر، وجاء القرار عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.واستخدمت الشرطة العراقية خراطيم المياه لحماية المنطقة، التي تضم المباني الحكومية وسفارات الدول الأجنبية.وجاء الاقتحام بعد إعلان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، إثر انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
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العالم العربي, العراق
مصدر بالتحالف الدولي لـ "سبوتنيك": لا صحة لأنباء استهداف السفارة الأمريكية في بغداد
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نفى مصدر في التحالف الدولي أن تكون سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد قد تعرضت لاستهداف بقذائف هاون.
وقال المصدر لـ "سبوتنيك
"، اليوم الاثنين: "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقذائف هاون"، مشيرا إلى أنها "مجرد إشاعات".
وأعلنت السلطات العراقية حظر التجول في جميع المحافظات ابتداءً من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر، وجاء القرار عقب اقتحام
بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.
واستخدمت الشرطة العراقية خراطيم المياه لحماية المنطقة، التي تضم المباني الحكومية وسفارات الدول الأجنبية.
وجاء الاقتحام بعد إعلان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي
، إثر انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.