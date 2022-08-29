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https://sputnikarabic.ae/20220829/مصدر-دوي-انفجارات-داخل-المنطقة-الخضراء-في-بغداد-إثر-سقوط-قذائف-هاون-مجهولة-وتصاعد-حدة-الاشتباكات-1067011010.html
مصدر: دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء في بغداد إثر سقوط قذائف هاون مجهولة وتصاعد حدة الاشتباكات
مصدر: دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء في بغداد إثر سقوط قذائف هاون مجهولة وتصاعد حدة الاشتباكات
قال مصدر أمني عراقي، إن انفجارات قوية دوت داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T20:50+0000
2022-08-29T21:00+0000
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بغداد - سبوتنيك. وصرح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن هناك "دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء ببغداد وتصاعد حدة الاشتباكات في محيط المنطقة".وأضاف أن "الانفجارات ناجمة عن سقوط قذائف هاون مجهولة المصدر".وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر.وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لحماية المنطقة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مصدر: دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء في بغداد إثر سقوط قذائف هاون مجهولة وتصاعد حدة الاشتباكات

20:50 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 21:00 GMT 29.08.2022)
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEتصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد
تصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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يتبع
قال مصدر أمني عراقي، إن انفجارات قوية دوت داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة.
بغداد - سبوتنيك. وصرح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن هناك "دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء ببغداد وتصاعد حدة الاشتباكات في محيط المنطقة".
وأضاف أن "الانفجارات ناجمة عن سقوط قذائف هاون مجهولة المصدر".
وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر.
وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لحماية المنطقة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.
وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
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