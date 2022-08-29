https://sputnikarabic.ae/20220829/مصدر-كوادر-القوات-الجوية-الأوكرانية-لم-يعد-لها-وجود-1066953291.html
مصدر: كوادر القوات الجوية الأوكرانية لم يعد لها وجود
مصدر: كوادر القوات الجوية الأوكرانية لم يعد لها وجود
أفاد مصدر عسكري عن تغييب كوادر القوات الجوية الأوكرانية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T04:33+0000
2022-08-29T04:33+0000
2022-08-29T04:33+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
رصد عسكري
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وقال المصدر للصحفيين إن الطيارين القادرين على قيادة ما كانت القوات الجوية الأوكرانية تملكه من طائرات "ميغ-29" و"سو-27" و"سو-25" لم يعد لهم وجود.وتم تغييبهم خلال تدمير طائرات سلاح الجو الأوكراني من قبل طائرات سلاح الجو الروسي ووسائط الدفاع الجوي.وخسرت القوات الجوية الأوكرانية طائراتها عندما قادها الطيارون المبتدئون غير المحنكين من خريجي معهد الطيران في مدينة خاركوف والذين لا يعودون بعد أول طلعة جوية أو بعد طلعة ثانية.وتشارك وحدات من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية في العملية الخاصة التي اضطرت روسيا إلى إجرائها لتوفير الحماية لسكان منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا منذ عام 2014.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مصدر: كوادر القوات الجوية الأوكرانية لم يعد لها وجود
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أفاد مصدر عسكري عن تغييب كوادر القوات الجوية الأوكرانية.
وقال
المصدر للصحفيين إن الطيارين القادرين على قيادة ما كانت القوات الجوية الأوكرانية تملكه من طائرات "ميغ-29" و"سو-27" و"سو-25" لم يعد لهم وجود.
وتم تغييبهم خلال تدمير طائرات سلاح الجو الأوكراني من قبل طائرات سلاح الجو الروسي ووسائط الدفاع الجوي.
وخسرت القوات الجوية الأوكرانية طائراتها عندما قادها الطيارون المبتدئون غير المحنكين من خريجي معهد الطيران في مدينة خاركوف والذين لا يعودون بعد أول طلعة جوية أو بعد طلعة ثانية.
وتشارك وحدات من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية في العملية الخاصة التي اضطرت روسيا إلى إجرائها لتوفير الحماية لسكان منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا منذ عام 2014.