عربي
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220829/مصدر-كوادر-القوات-الجوية-الأوكرانية-لم-يعد-لها-وجود-1066953291.html
مصدر: كوادر القوات الجوية الأوكرانية لم يعد لها وجود
مصدر: كوادر القوات الجوية الأوكرانية لم يعد لها وجود
أفاد مصدر عسكري عن تغييب كوادر القوات الجوية الأوكرانية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T04:33+0000
2022-08-29T04:33+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103548/39/1035483966_0:92:3000:1780_1920x0_80_0_0_6e242a528ee6ad8498f4a7703ab6a447.jpg
وقال المصدر للصحفيين إن الطيارين القادرين على قيادة ما كانت القوات الجوية الأوكرانية تملكه من طائرات "ميغ-29" و"سو-27" و"سو-25" لم يعد لهم وجود.وتم تغييبهم خلال تدمير طائرات سلاح الجو الأوكراني من قبل طائرات سلاح الجو الروسي ووسائط الدفاع الجوي.وخسرت القوات الجوية الأوكرانية طائراتها عندما قادها الطيارون المبتدئون غير المحنكين من خريجي معهد الطيران في مدينة خاركوف والذين لا يعودون بعد أول طلعة جوية أو بعد طلعة ثانية.وتشارك وحدات من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية في العملية الخاصة التي اضطرت روسيا إلى إجرائها لتوفير الحماية لسكان منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103548/39/1035483966_252:0:2748:1872_1920x0_80_0_0_c9285eb4baabfb887779fb012b8baf52.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

مصدر: كوادر القوات الجوية الأوكرانية لم يعد لها وجود

04:33 GMT 29.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلات "ميغ-29"
مقاتلات ميغ-29 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مصدر عسكري عن تغييب كوادر القوات الجوية الأوكرانية.
وقال المصدر للصحفيين إن الطيارين القادرين على قيادة ما كانت القوات الجوية الأوكرانية تملكه من طائرات "ميغ-29" و"سو-27" و"سو-25" لم يعد لهم وجود.
وتم تغييبهم خلال تدمير طائرات سلاح الجو الأوكراني من قبل طائرات سلاح الجو الروسي ووسائط الدفاع الجوي.
وخسرت القوات الجوية الأوكرانية طائراتها عندما قادها الطيارون المبتدئون غير المحنكين من خريجي معهد الطيران في مدينة خاركوف والذين لا يعودون بعد أول طلعة جوية أو بعد طلعة ثانية.
وتشارك وحدات من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية في العملية الخاصة التي اضطرت روسيا إلى إجرائها لتوفير الحماية لسكان منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا منذ عام 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMTГород Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала