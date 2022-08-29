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https://sputnikarabic.ae/20220829/مصدر-لـسبوتنيك-إعلان-حالة-الإنذار-القصوى-بين-صفوف-القوى-الأمنية-العراقية-1066985123.html
مصدر لـ"سبوتنيك": إعلان حالة الإنذار القصوى بين صفوف القوى الأمنية العراقية
مصدر لـ"سبوتنيك": إعلان حالة الإنذار القصوى بين صفوف القوى الأمنية العراقية
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بإعلان حالة الإنذار القصوى بين صفوف القوات الأمنية في البلاد، وذلك على خلفية اقتحام متظاهرين للقصر الجمهوري داخل المنطقة... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T13:45+0000
2022-08-29T13:45+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بدخول الأجهزة الأمنية في الإنذار (ج) وتواجد القادة والآمرين على رأس أجهزتهم والتحاق كافة المجازين".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق من اليوم، حظر التجول الشامل في العاصمة العراقية بغداد، في أعقاب اقتحام أنصار التيار الصدري، المنطقة الخضراء، بعد إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي.وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من أنصار زعيم التيار الصدري اقتحمت القصر الجمهوري في بغداد.ووجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مجلس الوزراء بتعليق جلساته "بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".ودعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".وأكد أن "القوات الأمنية ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار".واقتحم العشرات من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة.واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.في وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
https://sputnikarabic.ae/20220829/العراق-أنصار-الصدر-يقاومون-لهيب-الحر-بالقفز-داخل-مسبح-القصر-الجمهوري-فيديو-1066983537.html
https://sputnikarabic.ae/20220829/مقتدى-الصدر-يعلن-اعتزاله-العمل-السياسي-بشكل-نهائي-1066971309.html
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

مصدر لـ"سبوتنيك": إعلان حالة الإنذار القصوى بين صفوف القوى الأمنية العراقية

13:45 GMT 29.08.2022
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© worldakhbar.com
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بإعلان حالة الإنذار القصوى بين صفوف القوات الأمنية في البلاد، وذلك على خلفية اقتحام متظاهرين للقصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمر بدخول الأجهزة الأمنية في الإنذار (ج) وتواجد القادة والآمرين على رأس أجهزتهم والتحاق كافة المجازين".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق من اليوم، حظر التجول الشامل في العاصمة العراقية بغداد، في أعقاب اقتحام أنصار التيار الصدري، المنطقة الخضراء، بعد إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي.
أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 31 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
العراق... أنصار الصدر يقاومون لهيب الحر بالقفز داخل مسبح القصر الجمهوري... فيديو
13:25 GMT

وقالت العمليات المشتركة في بيان: "قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الاثنين".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من أنصار زعيم التيار الصدري اقتحمت القصر الجمهوري في بغداد.
ووجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مجلس الوزراء بتعليق جلساته "بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
ودعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مؤكدة أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".
وأضاف البيان أن "القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة"، مشيرا إلى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين".
وأكد أن "القوات الأمنية ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار".
مظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي نهائيا ويطلب الدعاء إن تعرض للاغتيال
10:14 GMT
واقتحم العشرات من أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
في وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
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