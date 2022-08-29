https://sputnikarabic.ae/20220829/مفتش-أممي-سابق-أستغرب-الموقف-الأوكراني-المستهتر-من-حصول-كارثة-نووية-جراء-قصف-محطة-زابوروجيه--1066980279.html
مفتش أممي سابق: أستغرب الموقف الأوكراني المستهتر من حصول كارثة نووية جراء قصف محطة زابوروجيه
مفتش أممي سابق: أستغرب الموقف الأوكراني المستهتر من حصول كارثة نووية جراء قصف محطة زابوروجيه
أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى وكالة الطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، عن زيارة وفد مكون من نحو 15 عضوا من الوكالة إلى محطة الطاقة النووية لزابوروجيه هذا الأسبوع... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:45+0000
2022-08-29T12:45+0000
2022-08-29T13:15+0000
راديو
حول العالم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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مفتش أممي سابق: أستغرب الموقف الأوكراني المستهتر من حصول كارثة نووية جراء قصف محطة زابوروجية
مفتش أممي سابق: أستغرب الموقف الأوكراني المستهتر من حصول كارثة نووية جراء قصف محطة زابوروجية
فيما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تمسك روسيا بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيه الخاضعة للقوات الروسية جنوبي أوكرانيا، بغض النظر عن اعتداءات كييف عليها.يقول كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق الدكتور يسري أبو شادي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
راديو, حول العالم, аудио, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
مفتش أممي سابق: أستغرب الموقف الأوكراني المستهتر من حصول كارثة نووية جراء قصف محطة زابوروجيه
12:45 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 29.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى وكالة الطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، عن زيارة وفد مكون من نحو 15 عضوا من الوكالة إلى محطة الطاقة النووية لزابوروجيه هذا الأسبوع للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك.
فيما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تمسك روسيا بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيه الخاضعة للقوات الروسية جنوبي أوكرانيا، بغض النظر عن اعتداءات كييف عليها.
يقول كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق الدكتور يسري أبو شادي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه يشكل خطرا كبيرا، يمكن أن ينتج عنه كارثة مؤسفة، لو وصلت إحدى القذائف الصاروخية لقلب المفاعل، لكن لا أعتقد أن حجم الكارثة سيكون مماثلا لما جرى في محطة تشيرنوبيل، لكني مستغرب جدا من الموقف الأوكراني المستهتر الذي لا يأخذ في الحسبان الأضرار التي يمكن أن تنتج عن ذلك بالنسبة لأوكرانيا ولكل البلدان المحيطة".
وأشار أبو شادي إلى أن روسيا أعلنت أكثر من مرة أنها مستعدة لاستقبال وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على عكس ما يروجه الغرب من ذلك، لأنه من مصلحة روسيا ومصلحة العالم كله أن يصل هذا الوفد بأسرع ما يمكن إلى الموقع، للتحقيق أولا في الجهة الفعلية التي تشكل خطرا على سلامة عمل المحطة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..