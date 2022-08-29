https://sputnikarabic.ae/20220829/مقتدى-الصدر-يعلن-إضرابا-عن-الطعام-حتى-يتوقف-العنف-واستعمال-السلاح-في-العراق-1067009155.html
مقتدى الصدر يعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح في العراق
مقتدى الصدر يعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح في العراق
أعلن رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري، مساء اليوم الاثنين، عن "قيام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالإضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف". 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T19:49+0000
2022-08-29T19:49+0000
2022-08-29T19:49+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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وقال العذاري، عبر حسابه على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "سماحته يعلن إضراباً عن الطعام.. حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".وأضاف: "فإزالة الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الأطراف"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيس-إقليم-كردستان-يجدد-دعوته-إلى-الأطراف-العراقية-للاجتماع-في-أربيل-ويحذر-من-انفلات-الوضع-أكثر-1067008510.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
مقتدى الصدر يعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح في العراق
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أعلن رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري، مساء اليوم الاثنين، عن "قيام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالإضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف".
وقال العذاري، عبر حسابه على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "سماحته يعلن إضراباً عن الطعام.. حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".
وأضاف: "فإزالة الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الأطراف"، حسب وكالة
الأنباء العراقية (واع).
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل
في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.