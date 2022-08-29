https://sputnikarabic.ae/20220829/مقتدى-الصدر-يعلن-إضرابا-عن-الطعام-حتى-يتوقف-العنف-واستعمال-السلاح-في-العراق-1067009155.html

مقتدى الصدر يعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح في العراق

مقتدى الصدر يعلن إضرابا عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح في العراق

أعلن رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري، مساء اليوم الاثنين، عن "قيام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالإضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف". 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T19:49+0000

2022-08-29T19:49+0000

2022-08-29T19:49+0000

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067003334_0:23:3259:1856_1920x0_80_0_0_8da2fc5703da3531c7fa63e423defcb4.jpg

وقال العذاري، عبر حسابه على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "سماحته يعلن إضراباً عن الطعام.. حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".وأضاف: "فإزالة الفاسدين لا تعطي أحداً مهما كان مسوغاً لاستعمال العنف من جميع الأطراف"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.

https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيس-إقليم-كردستان-يجدد-دعوته-إلى-الأطراف-العراقية-للاجتماع-في-أربيل-ويحذر-من-انفلات-الوضع-أكثر-1067008510.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر