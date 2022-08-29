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https://sputnikarabic.ae/20220829/مقتل-15-شخصا-وإصابة-أكثر-من-300-آخرين-في-الاشتباكات-بالعراق-1067012295.html
مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في اشتباكات العراق
مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في اشتباكات العراق
قُتل 15 شخصا، وأصيب أكثر من 300 آخرين، اليوم الاثنين، خلال الاشتباكات بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من جهة والتشكيلات المسلحة التابعة لمنافسيه السياسيين... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T21:38+0000
2022-08-29T22:09+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لقناة لوكالة فرانس برس، التي أشارت إلى مصادر طبية "ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات في العراق حتى 15 شخصا، وأصيب أكثر من 300 آخرين".وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام محلية، بوقوع حريق كبير داخل المنطقة الخضراء وبتصاعد أعمدة الدخان داخلها.وكان مصدر أمني عراقي، قال في وقت سابق اليوم لوكالة "سبوتنيك"، إن انفجارات قوية دوت داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة. مشيرا إلى سقوط قذائف هاون مجهولة المصدر.وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر.وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لحماية المنطقة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية، وكشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 150 آخرين على الأقل خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد اليوم.وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220829/مصدر-أمنياستهداف-المنطقة-الخضراء-وسط-بغداد-بقذائف-هاون-مجهولة-1067011234.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في اشتباكات العراق

21:38 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 22:09 GMT 29.08.2022)
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق .. أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ينقلون متظاهرا مصابا خارج مقر الحكومة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022
العراق .. أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ينقلون متظاهرا مصابا خارج مقر الحكومة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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قُتل 15 شخصا، وأصيب أكثر من 300 آخرين، اليوم الاثنين، خلال الاشتباكات بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من جهة والتشكيلات المسلحة التابعة لمنافسيه السياسيين في بغداد وعدد من المحافظات.
ووفقا لقناة لوكالة فرانس برس، التي أشارت إلى مصادر طبية "ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات في العراق حتى 15 شخصا، وأصيب أكثر من 300 آخرين".
وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام محلية، بوقوع حريق كبير داخل المنطقة الخضراء وبتصاعد أعمدة الدخان داخلها.
وكان مصدر أمني عراقي، قال في وقت سابق اليوم لوكالة "سبوتنيك"، إن انفجارات قوية دوت داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة. مشيرا إلى سقوط قذائف هاون مجهولة المصدر.
وفرضت الحكومة العراقية حظرا للتجول في جميع المحافظات من الـ 7 مساء اليوم حتى إشعار آخر.
وجاء قرار الحكومة العراقية عقب اقتحام بعض أنصار زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، عقب إعلانه اعتزال السياسة.
حريق كبير داخل المنطقة الخضراء وتصاعد أعمدة الدخان، الاثنين، 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
إعلام: حريق كبير داخل المنطقة الخضراء
21:07 GMT
من جانبه، أعلن مقتدى الصدر إضرابا مفتوحًا عن الطعام حتى يتوقف العنف، وفقا لرئيس الكتلة الصدرية البرلمانية في العراق حسن العذاري.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لحماية المنطقة التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية، وكشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 150 آخرين على الأقل خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد اليوم.
وجاء إعلان الصدر بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة، التي منحها، الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان.
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