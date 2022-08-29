https://sputnikarabic.ae/20220829/نيويورك-تحظر-رسميا-بيع-الكريمة-المخفوقة-لمن-عمره-أقل-من-21-عاما-1066971179.html
نيويورك تحظر رسميا بيع الكريمة المخفوقة لمن عمره أقل من 21 عاما
نيويورك تحظر رسميا بيع الكريمة المخفوقة لمن عمره أقل من 21 عاما
بدأت مدينة نيويورك الأمريكية في تطبيق قانون تم إقراره مؤخرا، يحظر بيع علب الكريمة المخفوقة للمراهقين الذين هم أقل من 21 عاما. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T10:22+0000
2022-08-29T10:22+0000
2022-08-29T10:22+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكان القانون قد دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويهدف إلى منع المراهقين من استخدام الكريمة المخفوقة المعلبة لاستنشاق "أكسيد النيتروز"، المعروف أيضًا باسم "ويبتس"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.ويشير التشريع على وجه التحديد إلى "شواحن الكريمة المخفوقة"، وهي خراطيش فولاذية صغيرة من أكسيد النيتروز تستخدم في موزعات الكريمة المخفوقة.و"المستنشقات هي عبارة عن مواد متطايرة غير مرئية، توجد في المنتجات المنزلية الشائعة التي تنتج أبخرة كيميائية يتم استنشاقها، للحث على تأثيرات نفسية أو تغيّر العقل"، وفقا لصحيفة حقائق إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.وأفادت شبكة "إم بي سي 4" في نيويورك أن المتاجر في ألباني بنيويورك بدأت في تحديد هوية المتسوقين، الذين يرغبون شراء علب الكريمة المخفوقة.وأشارت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إلى أن هناك 1 من كل 5 شبان يستخدمون المستنشقات بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى الصف الثامن محذرين من أنه يمكن أن يؤدي تعاطيها إلى "إلحاق الضرر بأجزاء الدماغ التي تتحكم في التفكير والحركة والرؤية والسمع".
https://sputnikarabic.ae/20211121/أمريكا-رقم-مفزع-لمن-توفوا-نتيجة-جرعات-زائدة-من-المخدرات-خلال-عام-1050769453.html
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مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية
مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية
نيويورك تحظر رسميا بيع الكريمة المخفوقة لمن عمره أقل من 21 عاما
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بدأت مدينة نيويورك الأمريكية في تطبيق قانون تم إقراره مؤخرا، يحظر بيع علب الكريمة المخفوقة للمراهقين الذين هم أقل من 21 عاما.
وكان القانون قد دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويهدف إلى منع المراهقين من استخدام الكريمة المخفوقة المعلبة لاستنشاق "أكسيد النيتروز"، المعروف أيضًا باسم "ويبتس"، وفقا لشبكة
"فوكس نيوز" الأمريكية.
ويشير التشريع على وجه التحديد إلى "شواحن الكريمة المخفوقة"، وهي خراطيش فولاذية صغيرة من أكسيد النيتروز تستخدم في موزعات الكريمة المخفوقة.
21 نوفمبر 2021, 21:30 GMT
و"المستنشقات هي عبارة عن مواد متطايرة غير مرئية، توجد في المنتجات المنزلية الشائعة التي تنتج أبخرة كيميائية يتم استنشاقها، للحث على تأثيرات نفسية أو تغيّر العقل"، وفقا لصحيفة حقائق
إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
وأفادت شبكة "إم بي سي 4" في نيويورك أن المتاجر في ألباني بنيويورك بدأت في تحديد هوية المتسوقين، الذين يرغبون شراء علب الكريمة المخفوقة.
وأشارت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إلى أن هناك 1 من كل 5 شبان يستخدمون المستنشقات بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى الصف الثامن محذرين من أنه يمكن أن يؤدي تعاطيها إلى "إلحاق الضرر بأجزاء الدماغ التي تتحكم في التفكير والحركة والرؤية والسمع".