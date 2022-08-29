https://sputnikarabic.ae/20220829/هل-تتوتر-علاقة-أمريكا-وبريطانيا-بسببها؟-واشنطن-ترفض-شخصية-ليز-تراس-1066987368.html

هل تتوتر علاقة أمريكا وبريطانيا بسببها؟ واشنطن ترفض شخصية ليز تراس

هل تتوتر علاقة أمريكا وبريطانيا بسببها؟ واشنطن ترفض شخصية ليز تراس

تسببت تصرفات ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية المرشحة لخلافة رئيس الوزراء، في جعلها شخصية مرفوضة من قبل مسؤولي الإدارة الأمريكية بشكل رئيسي، بسبب محادثاتها... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T13:58+0000

2022-08-29T13:58+0000

2022-08-29T13:58+0000

بريطانيا

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موسكو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، قولها إن حديثها المباشر والبسيط للغاية ومواقفها المتطرفة إلى جانب نهجها "الأسود والأبيض"، من بين أسباب عدم قبول الإدارة الأمريكية لها.ونقل التقرير عن نيل غاردينر، مدير مركز مارغريت تاتشر للحرية في واشنطن، قوله: "ستكون تراس أكثر حزما في مواجهة إدارة بايدن من (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) بوريس جونسون".في سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما عينت تراس وزيرة للخارجية، عقدت اجتماعا مع نظيرها الأمريكي، أنتوني بلينكن، حيث تساءلت عن العلاقات البريطانية الأمريكية الخاصة.تبنى رئيس الوزراء البريطاني في الأربعينيات ونستون تشرشل مفهوم "العلاقة الخاصة". لكن تراس قالت لبلينكن إنها لا تستطيع ذكر سوى عدد قليل من الأمثلة الملموسة على حقيقة أن العلاقات كانت فريدة حقا.وذكرت الصحيفة أن تراس استشهدت بتحسن العلاقات التجارية مع كندا والمكسيك واليابان وذكّرت الولايات المتحدة بالنزاع حول الرسوم الجمركية على الصلب بين لندن وواشنطن.في أبريل/ نيسان، حثت وزيرة الخارجية البريطانية الحلفاء على تطوير خطة مارشال لأوكرانيا بشكل مشترك، مع المبادرة المصممة في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي لتقديم مساعدات أجنبية إلى أوروبا الغربية، على حد قولها أيضا.قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن نهج تراس "أثار دهشة" المسؤولين الأمريكيين وكان "أسود وأبيض" للغاية، بالنظر إلى أن المملكة المتحدة قدمت مساعدات مالية وعسكرية أقل إلى كييف مقارنة بالولايات المتحدة.تراس ووزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك، هما المرشحان الأخيران في السباق الانتخابي لرئاسة الوزراء، والذي جاء بعد إعلان جونسون استقالته في 7 يوليو/ تموز. تظهر استطلاعات الرأي أن تراس هي الأوفر حظا لقيادة الحزب والبلاد.وستستمر الجولة الأخيرة من التصويت في السباق على زعامة حزب المحافظين حتى أوائل سبتمبر/أيلول. خلال الجولة الأخيرة، سيختار جميع أعضاء الحزب - نحو 200 ألف شخص - الفائز من بين اثنين من المتأهلين للتصفيات النهائية.

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