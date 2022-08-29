https://sputnikarabic.ae/20220829/هل-سيوقف-حضور-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-في-محطة-زابوروجيه-النووية-قصفها-من-قبل-الجيش-الأوكرانية-1066973320.html
هل سيوقف حضور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه قصفها من قبل الجيش الأوكراني؟
هل سيوقف حضور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه قصفها من قبل الجيش الأوكراني؟
29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T11:07+0000
2022-08-29T11:07+0000
2022-08-29T11:07+0000
استطلاعات الرأي
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هل سيوقف حضور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه قصفها من قبل الجيش الأوكراني؟
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