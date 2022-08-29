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حظر التجول الشامل في بغداد بعد اقتحام أنصار مقتدى الصدر للقصر الجمهوري
https://sputnikarabic.ae/20220829/هل-سيوقف-حضور-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-في-محطة-زابوروجيه-النووية-قصفها-من-قبل-الجيش-الأوكرانية-1066973320.html
هل سيوقف حضور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه قصفها من قبل الجيش الأوكراني؟
هل سيوقف حضور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه قصفها من قبل الجيش الأوكراني؟
29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T11:07+0000
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استطلاعات الرأي, опросы

هل سيوقف حضور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه قصفها من قبل الجيش الأوكراني؟

11:07 GMT 29.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه النووية
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
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Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:09 GMT
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