https://sputnikarabic.ae/20220829/وزارة-الصحة-الإماراتية-تحذر-من-منتج-مقلد-لعلاج-اضطراب-العضلات-1066956048.html
وزارة الصحة الإماراتية تحذر من منتج مقلد لعلاج اضطراب العضلات
وزارة الصحة الإماراتية تحذر من منتج مقلد لعلاج اضطراب العضلات
حذرت وزارة الصحة الإماراتية من منتج طبي مقلد، يستخدم في علاج اضطراب العضلات، موضحة أن استخدامه قد يتسبب في مشكلات ومخاطر صحية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T07:09+0000
2022-08-29T07:09+0000
2022-08-29T07:09+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزارة الصحة الإماراتية
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جاء هذا في تعميم وجهته الوزارة إلى كافة المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بحسب صحيفة "البيان".وذكر التعميم أن المنتج الطبي المقلد " DYSPORT"، يستخدم في علاج الحالات الناتجة عن اضطراب العضلات.وأوضح أنه يجري استخدامه لعلاج أعراض خلل التوتر العنقي وخطوط التجاعيد والتشنج.وذكر التعميم أن تحذير وزارة الصحة جاء بناء على بلاغ من قبل منظمة الصحة العالمية، حول وجود منتج طبي مقلد.وأشار البلاغ إلى أن البيانات المتغيرة للمنتج كأرقام التشغيلات، وتواريخ انتهاء التصنيع ثبت أنها مزورة، بالإضافة لوجود اختلافات في لغات التغليف وأخطاء في الطباعة على كراتين المنتج.وأكدت وزارة الصحة ضرورة شراء المنتجات الطبية من الصيدليات المرخصة والمسجلة في الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20220727/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-عدم-إصدارها-توصيات-بضرورة-التطعيم-الشامل-ضد-جدري-القرود-1065655233.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, وزارة الصحة الإماراتية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, وزارة الصحة الإماراتية
وزارة الصحة الإماراتية تحذر من منتج مقلد لعلاج اضطراب العضلات
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حذرت وزارة الصحة الإماراتية من منتج طبي مقلد، يستخدم في علاج اضطراب العضلات، موضحة أن استخدامه قد يتسبب في مشكلات ومخاطر صحية.
جاء هذا في تعميم وجهته الوزارة إلى كافة المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بحسب صحيفة "البيان"
.
وذكر التعميم أن المنتج الطبي المقلد " DYSPORT"، يستخدم في علاج الحالات الناتجة عن اضطراب العضلات.
وأوضح أنه يجري استخدامه لعلاج أعراض خلل التوتر العنقي وخطوط التجاعيد والتشنج.
وذكر التعميم أن تحذير وزارة الصحة جاء بناء على بلاغ من قبل منظمة الصحة العالمية
، حول وجود منتج طبي مقلد.
وأشار البلاغ إلى أن البيانات المتغيرة للمنتج كأرقام التشغيلات، وتواريخ انتهاء التصنيع ثبت أنها مزورة، بالإضافة لوجود اختلافات في لغات التغليف وأخطاء في الطباعة على كراتين المنتج.
وأكدت وزارة الصحة ضرورة شراء المنتجات الطبية من الصيدليات المرخصة والمسجلة في الدولة.