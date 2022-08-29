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https://sputnikarabic.ae/20220829/وزبر-التعليم-المصري-لأولياء-الأمور-انتظروا-حوارا-مجتمعيا-على-منصة-الوزارة-لتلقي-مقترحاتكم-1067012406.html
وزير التعليم المصري لأولياء الأمور: انتظروا حوارا مجتمعيا على منصة الوزارة لتلقي مقترحاتكم
وزير التعليم المصري لأولياء الأمور: انتظروا حوارا مجتمعيا على منصة الوزارة لتلقي مقترحاتكم
أكد وزير التعليم المصري الجديد رضا حجازي أن الوزارة ستطلق قريبا حوارا مجتمعيا يشارك فيه أولياء الأمور، لتلقي مقترحاتهم حول تطوير التعليم في مصر. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T21:51+0000
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ووفقا لتصريحات له على إحدى الفضائيات المصرية، اليوم الإثنين، أوضح حجازي أن الحوار سيشارك فيه كافة الأطراف.وقال: "سيتم عمل حوار مجتمعي على منصة الوزارة يشارك فيه كافة الأطراف لتلقي المقترحات الخاصة بالعملية التعليمية في مختلف السنوات الدراسية من قبل أولياء الأمور، ولن نستبعد أولياء الأمور من العملية التعليمية فهم شركاؤنا".وعن ما تم اعتماده من قبل سلفه طارق شوقي، قال حجازي: "مستمرون في تطبيق النظام لأنه نظام دولة وليس نظام وزير، وسيكون هناك تعديل في بعض آليات التنفيذ"، نافيا تعديل مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، قائلا: "هو تخفيف وليس تعديلا".
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أخبار مصر الآن

وزير التعليم المصري لأولياء الأمور: انتظروا حوارا مجتمعيا على منصة الوزارة لتلقي مقترحاتكم

21:51 GMT 29.08.2022 (تم التحديث: 21:52 GMT 29.08.2022)
© AFP 2022 / Mohamed el-Shahedتلاميذ خلال استراحة في مدرسة "مهابة" في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018
تلاميذ خلال استراحة في مدرسة مهابة في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Mohamed el-Shahed
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أكد وزير التعليم المصري الجديد رضا حجازي أن الوزارة ستطلق قريبا حوارا مجتمعيا يشارك فيه أولياء الأمور، لتلقي مقترحاتهم حول تطوير التعليم في مصر.
ووفقا لتصريحات له على إحدى الفضائيات المصرية، اليوم الإثنين، أوضح حجازي أن الحوار سيشارك فيه كافة الأطراف.
تلاميذ خلال استراحة في مدرسة مهابة في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
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وقال: "سيتم عمل حوار مجتمعي على منصة الوزارة يشارك فيه كافة الأطراف لتلقي المقترحات الخاصة بالعملية التعليمية في مختلف السنوات الدراسية من قبل أولياء الأمور، ولن نستبعد أولياء الأمور من العملية التعليمية فهم شركاؤنا".

وعن الثانوية العامة وطبيعة امتحاناتها، قال حجازي: "طلاب الثانوية العامة لن يبدأوا العام الدراسي الجديد قبل توضيح كافة الأمور الخاصة بها، حيث تم تكليف لجنة من قبل أساتذة التربية بالوزارة لدراسة نظام امتحانات الثانوية العامة وإمكانية تحويل بعض الأسئلة الاختيارية إلى مقالية".

وعن ما تم اعتماده من قبل سلفه طارق شوقي، قال حجازي: "مستمرون في تطبيق النظام لأنه نظام دولة وليس نظام وزير، وسيكون هناك تعديل في بعض آليات التنفيذ"، نافيا تعديل مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، قائلا: "هو تخفيف وليس تعديلا".
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