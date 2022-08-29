https://sputnikarabic.ae/20220829/وزير-الخارجية-الإيراني-يشدد-على-ضرورة-حل-قضايا-العراق-الداخلية-عبر-الإطار-القانوني-1067007105.html
وزير الخارجية الإيراني يشدد على ضرورة حل قضايا العراق الداخلية عبر الإطار القانوني
وزير الخارجية الإيراني يشدد على ضرورة حل قضايا العراق الداخلية عبر الإطار القانوني
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنظيره العراقي وجهة نظر طهران حول حل القضايا في الساحة العراقية عبر الإطار القانوني، حيث يشهد العراق توترات... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T18:38+0000
2022-08-29T18:38+0000
2022-08-29T18:38+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1064556866_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_fa615688df3da55ed55d62f83df63e4e.jpg
طهران- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية عقب لقاء عبد اللهيان بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين: "شدد وزير الخارجية على وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يخص حل القضايا على الساحة الداخلية في العراق في إطار العمليات القانونية والحفاظ على سلطة الحكومة العراقي".من ناحية أخرى، أكد البيان أن "فؤاد حسين اعتبر العلاقات بين البلدين بأنها مهمة، مقدرا وجهة النظر المسؤولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التطورات الداخلية في العراق".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220829/إيران-تقرر-إغلاق-الحدود-مع-العراق-حتى-إشعار-آخر-1067005814.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1064556866_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_3d6c6718a17ce8876af6d761aabe7f77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إيران, أخبار إيران
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إيران, أخبار إيران
وزير الخارجية الإيراني يشدد على ضرورة حل قضايا العراق الداخلية عبر الإطار القانوني
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنظيره العراقي وجهة نظر طهران حول حل القضايا في الساحة العراقية عبر الإطار القانوني، حيث يشهد العراق توترات عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله السياسة.
طهران- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية عقب لقاء عبد اللهيان بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين: "شدد وزير الخارجية على وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يخص حل القضايا على الساحة الداخلية في العراق في إطار العمليات القانونية والحفاظ على سلطة الحكومة العراقي".
من ناحية أخرى، أكد البيان أن "فؤاد حسين اعتبر العلاقات بين البلدين بأنها مهمة، مقدرا وجهة النظر المسؤولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التطورات الداخلية في العراق".
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.