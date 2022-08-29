https://sputnikarabic.ae/20220829/وزير-الخارجية-العراقي-يلتقي-بنظيره-الإيراني-في-طهران-1066994603.html

وزير الخارجية العراقي يلتقي بنظيره الإيراني في طهران

وزير الخارجية العراقي يلتقي بنظيره الإيراني في طهران

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، في طهران. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T15:14+0000

2022-08-29T15:14+0000

2022-08-29T15:14+0000

أخبار العراق اليوم

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ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فقد وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى طهران، وعقد جلسة مباحثات عقب ظهر اليوم مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.ونقلت وسائل إعلام عراقية من قبل عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن الوزراء سيناقشون العلاقات الإيرانية العراقية الثنائية، والأوضاع على المستوى الإقليمي، والعلاقات الإيرانية الخليجية، وتطورات الوضع الإيراني، ومفاوضات الاتفاق النووي.وتشترك إيران والعراق في علاقات وثيقة، تم تعزيزها مؤخرًا عبر عدد من المجالات، حيث أبرمت الدولتان في يوليو/ تموز الماضي اتفاقًا يهدف إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وفي أغسطس وقعت محاكم التدقيق العليا الإيرانية والعراقية مذكرة تفاهم بشأن التعاون.

https://sputnikarabic.ae/20220816/لماذا-تركت-إيران-الصراع-السياسي-في-العراق-دون-حل-حتى-الآن؟-1066495711.html

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