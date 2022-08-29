https://sputnikarabic.ae/20220829/وزير-الخارجية-العراقي-يلتقي-بنظيره-الإيراني-في-طهران-1066994603.html
وزير الخارجية العراقي يلتقي بنظيره الإيراني في طهران
وزير الخارجية العراقي يلتقي بنظيره الإيراني في طهران
التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، في طهران. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T15:14+0000
2022-08-29T15:14+0000
2022-08-29T15:14+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
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ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فقد وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى طهران، وعقد جلسة مباحثات عقب ظهر اليوم مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.ونقلت وسائل إعلام عراقية من قبل عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن الوزراء سيناقشون العلاقات الإيرانية العراقية الثنائية، والأوضاع على المستوى الإقليمي، والعلاقات الإيرانية الخليجية، وتطورات الوضع الإيراني، ومفاوضات الاتفاق النووي.وتشترك إيران والعراق في علاقات وثيقة، تم تعزيزها مؤخرًا عبر عدد من المجالات، حيث أبرمت الدولتان في يوليو/ تموز الماضي اتفاقًا يهدف إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وفي أغسطس وقعت محاكم التدقيق العليا الإيرانية والعراقية مذكرة تفاهم بشأن التعاون.
https://sputnikarabic.ae/20220816/لماذا-تركت-إيران-الصراع-السياسي-في-العراق-دون-حل-حتى-الآن؟-1066495711.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
وزير الخارجية العراقي يلتقي بنظيره الإيراني في طهران
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التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، في طهران.
ووفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إرنا)، فقد وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى طهران، وعقد جلسة مباحثات عقب ظهر اليوم مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
ونقلت وسائل إعلام عراقية من قبل عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن الوزراء سيناقشون العلاقات الإيرانية العراقية
الثنائية، والأوضاع على المستوى الإقليمي، والعلاقات الإيرانية الخليجية، وتطورات الوضع الإيراني، ومفاوضات الاتفاق النووي.
وتأتي زيارة حسين بعد أشهر من زيارته السابقة للدولة المجاورة في أبريل/ نيسان، وعقب مباحثات هاتفية أجراها في الـ5 من أغسطس/آب الجاري مع عبد الهيان.
وتشترك إيران والعراق في علاقات وثيقة، تم تعزيزها مؤخرًا عبر عدد من المجالات، حيث أبرمت الدولتان
في يوليو/ تموز الماضي اتفاقًا يهدف إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وفي أغسطس وقعت محاكم التدقيق العليا الإيرانية والعراقية مذكرة تفاهم بشأن التعاون.