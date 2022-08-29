https://sputnikarabic.ae/20220829/وزير-الخارجية-المجري-نعتزم-توقيع-اتفاق-مع-غازبروم-لزيادة-إمدادات-الغاز--1066979974.html
وزير الخارجية المجري: نعتزم توقيع اتفاق مع "غازبروم" لزيادة إمدادات الغاز
وزير الخارجية المجري: نعتزم توقيع اتفاق مع "غازبروم" لزيادة إمدادات الغاز
أعلن وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، اعتزامه توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة مع شركة "غاز بروم" الروسية، بشأن زيادة إمدادات الغاز اليومية من... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:41+0000
2022-08-29T12:41+0000
2022-08-29T12:41+0000
العالم
المجر
شركة غازبروم
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وقال سيارتو خلال مقابلة مع سفراء بلاده: "مهمتنا هي ضمان أمن إمدادات الطاقة في هنغاريا، لذلك يجب أن نتفق مع روسيا على زيادة إمدادات الغاز... هناك اقتراح بزيادة إمدادات الغاز، سنوضح هذا مع شركة "غازبروم" خلال الأيام القليلة ونوقع اتفاقا ستزيد بموجبه الكمية اليومية الموردة من الغاز".وقال مينتسر، في بيان: "حكومة هنغاريا اتخذت قرارا بشراء نحو 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الكميات المتفق عليها، ونظرا لظروف السوق الأوروبية حاليا، من الواضح أن شراء مثل هذه الكمية الكبيرة أمر مستحيل من مصادر غير روسية".وبحسب المسؤول الهنغاري، "روسيا ستضخ 2.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا بالإضافة إلى الإمدادات الحالية عبر الخط التركي حتى نهاية أغسطس، وتناقش موسكو وبودابست بالفعل هذا المخطط للشهر المقبل".
https://sputnikarabic.ae/20220813/هنغاريا-غازبروم-زودتنا-بكمية-غاز-يستحيل-الحصول-عليها-من-مصادر-غير-روسية---1066364212.html
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العالم, المجر, شركة غازبروم
العالم, المجر, شركة غازبروم
وزير الخارجية المجري: نعتزم توقيع اتفاق مع "غازبروم" لزيادة إمدادات الغاز
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أعلن وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، اعتزامه توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة مع شركة "غاز بروم" الروسية، بشأن زيادة إمدادات الغاز اليومية من روسيا بداية من شهر سبتمبر/أيلول.
وقال سيارتو خلال مقابلة مع سفراء بلاده: "مهمتنا هي ضمان أمن إمدادات الطاقة في هنغاريا، لذلك يجب أن نتفق مع روسيا على زيادة إمدادات الغاز... هناك اقتراح بزيادة إمدادات الغاز، سنوضح هذا مع شركة "غازبروم" خلال الأيام القليلة ونوقع اتفاقا ستزيد بموجبه الكمية اليومية الموردة من الغاز".
وأعلن وزير الدولة المجري للتمثيل الدولي تاماس مينتسر، في وقت سابق، أن شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة بدأت في إمداد بلاده بكمية إضافية من الغاز تبلغ 2.6 مليون متر مكعب يوميا عبر الخط التركي خلال أغسطس/آب الجاري.
وقال مينتسر، في بيان: "حكومة هنغاريا اتخذت قرارا بشراء نحو 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الكميات المتفق عليها، ونظرا لظروف السوق الأوروبية حاليا، من الواضح أن شراء مثل هذه الكمية الكبيرة أمر مستحيل من مصادر غير روسية".
وأضاف: "أجرى وزير خارجية هنغاريا بيتر زيجارتو مؤخرا محادثات في موسكو، تلتها عدة مفاوضات تجارية، نتج عنها اتفاق، وعليه بدأت غازبروم في تسليم كميات أعلى من الكميات المتعاقد عليها بالفعل".
وبحسب المسؤول الهنغاري، "روسيا ستضخ 2.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا بالإضافة إلى الإمدادات الحالية عبر الخط التركي حتى نهاية أغسطس، وتناقش موسكو وبودابست بالفعل هذا المخطط للشهر المقبل".