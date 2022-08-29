https://sputnikarabic.ae/20220829/وفد-برلماني-تايواني-يزور-الكونغرس-الأمريكي-1066989954.html
وفد برلماني تايواني يزور الكونغرس الأمريكي
وفد برلماني تايواني يزور الكونغرس الأمريكي
قال تشن يى شين، عضو البرلمان التايواني، اليوم الاثنين، إن وفدا برلمانيًا تايوانيا سيزور الكونغرس الأمريكي في سبتمبر/ أيلول لتعزيز العلاقات الدبلوماسية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:24+0000
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الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
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بكين - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن تشن قوله: "هذه زيارة منتظمة تم تنظيمها للترويج للدبلوماسية داخل البرلمان".وأضاف: "في السابق، تم تنظيم رحلات إلى واشنطن سنويا، لكن في العامين الماضيين لم يكن من الممكن القيام بها بسبب جائحة كوفيد- 19".وذكر التقرير أن تشن سيرأس الوفد التايواني، الذي من المقرر أن يضم نحو 10 نواب من مختلف الأحزاب. وأضاف أن الاجتماعات مع سياسيين أمريكيين معينين لم يتم تحديد موعدها بعد.تصاعد الوضع حول تايوان (الصينية) بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في الفترة من 2 إلى 3 أغسطس/ آب، حيث تؤكد بكين سياداتها على الجزيرة وترفض الدعوات الانفصالية.وأعقب ذلك زيارة وفد أمريكي آخر بقيادة السناتور الأمريكي إدوارد جي ماركي في 14 أغسطس، مما أدى إلى موجة من المناورات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.وصل وفد أمريكي آخر برئاسة السناتور مارشا بلاكبيرن إلى تايوان في زيارة تستغرق ثلاثة أيام الخميس الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-الأمريكي-يدفع-بسفينتين-عبر-مضيق-تايوان-1066931928.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
وفد برلماني تايواني يزور الكونغرس الأمريكي
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قال تشن يى شين، عضو البرلمان التايواني، اليوم الاثنين، إن وفدا برلمانيًا تايوانيا سيزور الكونغرس الأمريكي في سبتمبر/ أيلول لتعزيز العلاقات الدبلوماسية.
بكين - سبوتنيك
. ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن تشن قوله: "هذه زيارة منتظمة تم تنظيمها للترويج للدبلوماسية داخل البرلمان".
وأضاف: "في السابق، تم تنظيم رحلات إلى واشنطن سنويا، لكن في العامين الماضيين لم يكن من الممكن القيام بها بسبب جائحة كوفيد- 19".
وذكر التقرير أن تشن سيرأس الوفد التايواني، الذي من المقرر أن يضم نحو 10 نواب من مختلف الأحزاب. وأضاف أن الاجتماعات مع سياسيين أمريكيين معينين لم يتم تحديد موعدها بعد.
تصاعد الوضع حول تايوان (الصينية) بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في الفترة من 2 إلى 3 أغسطس/ آب، حيث تؤكد بكين سياداتها على الجزيرة وترفض الدعوات الانفصالية.
وأعقب ذلك زيارة وفد أمريكي آخر بقيادة السناتور الأمريكي إدوارد جي ماركي في 14 أغسطس، مما أدى إلى موجة من المناورات
العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.
وصل وفد أمريكي آخر برئاسة السناتور مارشا بلاكبيرن إلى تايوان في زيارة تستغرق ثلاثة أيام الخميس الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.