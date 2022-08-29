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وفد برلماني تايواني يزور الكونغرس الأمريكي
وفد برلماني تايواني يزور الكونغرس الأمريكي
قال تشن يى شين، عضو البرلمان التايواني، اليوم الاثنين، إن وفدا برلمانيًا تايوانيا سيزور الكونغرس الأمريكي في سبتمبر/ أيلول لتعزيز العلاقات الدبلوماسية. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T14:24+0000
2022-08-29T14:24+0000
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بكين - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن تشن قوله: "هذه زيارة منتظمة تم تنظيمها للترويج للدبلوماسية داخل البرلمان".وأضاف: "في السابق، تم تنظيم رحلات إلى واشنطن سنويا، لكن في العامين الماضيين لم يكن من الممكن القيام بها بسبب جائحة كوفيد- 19".وذكر التقرير أن تشن سيرأس الوفد التايواني، الذي من المقرر أن يضم نحو 10 نواب من مختلف الأحزاب. وأضاف أن الاجتماعات مع سياسيين أمريكيين معينين لم يتم تحديد موعدها بعد.تصاعد الوضع حول تايوان (الصينية) بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في الفترة من 2 إلى 3 أغسطس/ آب، حيث تؤكد بكين سياداتها على الجزيرة وترفض الدعوات الانفصالية.وأعقب ذلك زيارة وفد أمريكي آخر بقيادة السناتور الأمريكي إدوارد جي ماركي في 14 أغسطس، مما أدى إلى موجة من المناورات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.وصل وفد أمريكي آخر برئاسة السناتور مارشا بلاكبيرن إلى تايوان في زيارة تستغرق ثلاثة أيام الخميس الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-الأمريكي-يدفع-بسفينتين-عبر-مضيق-تايوان-1066931928.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

وفد برلماني تايواني يزور الكونغرس الأمريكي

14:24 GMT 29.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Officeرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
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قال تشن يى شين، عضو البرلمان التايواني، اليوم الاثنين، إن وفدا برلمانيًا تايوانيا سيزور الكونغرس الأمريكي في سبتمبر/ أيلول لتعزيز العلاقات الدبلوماسية.
بكين - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن تشن قوله: "هذه زيارة منتظمة تم تنظيمها للترويج للدبلوماسية داخل البرلمان".
وأضاف: "في السابق، تم تنظيم رحلات إلى واشنطن سنويا، لكن في العامين الماضيين لم يكن من الممكن القيام بها بسبب جائحة كوفيد- 19".
المدمرة الأمريكية روس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
الجيش الأمريكي يدفع بسفينتين عبر مضيق تايوان
أمس, 14:11 GMT
وذكر التقرير أن تشن سيرأس الوفد التايواني، الذي من المقرر أن يضم نحو 10 نواب من مختلف الأحزاب. وأضاف أن الاجتماعات مع سياسيين أمريكيين معينين لم يتم تحديد موعدها بعد.
تصاعد الوضع حول تايوان (الصينية) بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في الفترة من 2 إلى 3 أغسطس/ آب، حيث تؤكد بكين سياداتها على الجزيرة وترفض الدعوات الانفصالية.
وأعقب ذلك زيارة وفد أمريكي آخر بقيادة السناتور الأمريكي إدوارد جي ماركي في 14 أغسطس، مما أدى إلى موجة من المناورات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.
وصل وفد أمريكي آخر برئاسة السناتور مارشا بلاكبيرن إلى تايوان في زيارة تستغرق ثلاثة أيام الخميس الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
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