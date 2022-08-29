https://sputnikarabic.ae/20220829/وكالة-إيران-ستزود-السوق-بـ-93-مليون-برميل-من-النفط-إذا-تم-الانتهاء-من-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-1066979798.html
وكالة: إيران ستزود السوق بـ 93 مليون برميل من النفط إذا تم الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة
وكالة: إيران ستزود السوق بـ 93 مليون برميل من النفط إذا تم الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة
أفادت وكالة "بلومبورغ" بأن إيران على استعداد لتوريد نحو 93 مليون برميل من النفط إلى السوق العالمية إذا تم الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:27+0000
2022-08-29T12:27+0000
2022-08-29T12:27+0000
العالم
إيران
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وبحسب الوكالة، "يتم تخزين نحو 93 مليون برميل من النفط الخام على ناقلات إيرانية في مياه الخليج الفارسي وسنغافورة، وكذلك بالقرب من الصين. ويمكن طرح هذا الحجم في السوق فور توقيع اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة".في 22 أغسطس/آب الجاري، أرسلت إيران لرئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيف بوريل، ردها على النص المقترح لمسودة اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، كما أعربت عن رأيها في "القضايا المتبقية" في المفاوضات. ووصف الاتحاد الأوروبي رد إيران على اقتراح الاتفاق النووي بأنه بناء.وقال إنه يتشاور مع الولايات المتحدة بشأن المزيد من الخطوات. في 24 أغسطس، تلقى الجانب الإيراني رداً من الولايات المتحدة. ويستمر النظر في تعليقات الحكومة الأمريكية منذ عدة أيام.
https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيسي-لن-نعود-للاتفاق-النووي-دون-إغلاق-تحقيقات-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1066973461.html
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العالم, إيران
وكالة: إيران ستزود السوق بـ 93 مليون برميل من النفط إذا تم الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة
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أفادت وكالة "بلومبورغ" بأن إيران على استعداد لتوريد نحو 93 مليون برميل من النفط إلى السوق العالمية إذا تم الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة.
وبحسب الوكالة
، "يتم تخزين نحو 93 مليون برميل من النفط الخام على ناقلات إيرانية في مياه الخليج الفارسي وسنغافورة، وكذلك بالقرب من الصين. ويمكن طرح هذا الحجم في السوق فور توقيع اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة".
في 22 أغسطس/آب الجاري، أرسلت إيران لرئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيف بوريل، ردها على النص المقترح لمسودة اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، كما أعربت عن رأيها في "القضايا المتبقية" في المفاوضات. ووصف الاتحاد الأوروبي رد إيران على اقتراح الاتفاق النووي بأنه بناء.
وقال إنه يتشاور مع الولايات المتحدة بشأن المزيد من الخطوات. في 24 أغسطس، تلقى الجانب الإيراني رداً من الولايات المتحدة. ويستمر النظر في تعليقات الحكومة الأمريكية منذ عدة أيام.