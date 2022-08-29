عربي
حظر التجول الشامل في بغداد بعد اقتحام أنصار مقتدى الصدر للقصر الجمهوري
https://sputnikarabic.ae/20220829/وكالة-إيران-ستزود-السوق-بـ-93-مليون-برميل-من-النفط-إذا-تم-الانتهاء-من-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-1066979798.html
وكالة: إيران ستزود السوق بـ 93 مليون برميل من النفط إذا تم الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة
وكالة: إيران ستزود السوق بـ 93 مليون برميل من النفط إذا تم الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة
أفادت وكالة "بلومبورغ" بأن إيران على استعداد لتوريد نحو 93 مليون برميل من النفط إلى السوق العالمية إذا تم الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:27+0000
2022-08-29T12:27+0000
العالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1047707972_0:0:1006:566_1920x0_80_0_0_944c28d0a1d8aeb7c6c1361371184cdc.jpg
وبحسب الوكالة، "يتم تخزين نحو 93 مليون برميل من النفط الخام على ناقلات إيرانية في مياه الخليج الفارسي وسنغافورة، وكذلك بالقرب من الصين. ويمكن طرح هذا الحجم في السوق فور توقيع اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة".في 22 أغسطس/آب الجاري، أرسلت إيران لرئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيف بوريل، ردها على النص المقترح لمسودة اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، كما أعربت عن رأيها في "القضايا المتبقية" في المفاوضات. ووصف الاتحاد الأوروبي رد إيران على اقتراح الاتفاق النووي بأنه بناء.وقال إنه يتشاور مع الولايات المتحدة بشأن المزيد من الخطوات. في 24 أغسطس، تلقى الجانب الإيراني رداً من الولايات المتحدة. ويستمر النظر في تعليقات الحكومة الأمريكية منذ عدة أيام.
https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيسي-لن-نعود-للاتفاق-النووي-دون-إغلاق-تحقيقات-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1066973461.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1047707972_197:0:1006:607_1920x0_80_0_0_f2a118b0b90edc29f3d6e303784a52ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران
العالم, إيران

وكالة: إيران ستزود السوق بـ 93 مليون برميل من النفط إذا تم الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة

12:27 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / -الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أفادت وكالة "بلومبورغ" بأن إيران على استعداد لتوريد نحو 93 مليون برميل من النفط إلى السوق العالمية إذا تم الانتهاء من خطة العمل الشاملة المشتركة.
وبحسب الوكالة، "يتم تخزين نحو 93 مليون برميل من النفط الخام على ناقلات إيرانية في مياه الخليج الفارسي وسنغافورة، وكذلك بالقرب من الصين. ويمكن طرح هذا الحجم في السوق فور توقيع اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة".
في 22 أغسطس/آب الجاري، أرسلت إيران لرئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيف بوريل، ردها على النص المقترح لمسودة اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، كما أعربت عن رأيها في "القضايا المتبقية" في المفاوضات. ووصف الاتحاد الأوروبي رد إيران على اقتراح الاتفاق النووي بأنه بناء.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
رئيسي: لن نعود للاتفاق النووي دون إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
11:10 GMT
وقال إنه يتشاور مع الولايات المتحدة بشأن المزيد من الخطوات. في 24 أغسطس، تلقى الجانب الإيراني رداً من الولايات المتحدة. ويستمر النظر في تعليقات الحكومة الأمريكية منذ عدة أيام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала