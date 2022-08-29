https://sputnikarabic.ae/20220829/وكالة-مقتل-شخصين-وإصابة-22-آخرين-إثر-اشتباكات-في-بغداد-1066997235.html
وكالة: مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين إثر اشتباكات في بغداد
وكالة: مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين إثر اشتباكات في بغداد
قُتل اثنان من أنصار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مساء اليوم الاثنين، في المنطقة الخضراء في بغداد، وأصيب 22 آخرون بجروح. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T16:07+0000
2022-08-29T16:07+0000
2022-08-29T16:07+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر طبية قولها إنه "سقط قتيلين من أنصار مقتدى الصدر وأصيب 22 آخرون بجروح بعد إطلاق نار من قبل القوات الأمنية داخل المنطقة الخضراء في بغداد".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
وكالة: مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين إثر اشتباكات في بغداد
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قُتل اثنان من أنصار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مساء اليوم الاثنين، في المنطقة الخضراء في بغداد، وأصيب 22 آخرون بجروح.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر طبية قولها إنه "سقط قتيلين من أنصار مقتدى الصدر وأصيب 22 آخرون بجروح بعد إطلاق نار من قبل القوات الأمنية داخل المنطقة الخضراء في بغداد".
واقتحم العشرات
من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء
بعد خروج المتظاهرين.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل
في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر
، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.