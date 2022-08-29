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https://sputnikarabic.ae/20220829/-غزالة-تتجول-داخل-متجر-في-أمريكا-فيديو-1066961531.html
غزالة تتجول داخل متجر في أمريكا... فيديو
غزالة تتجول داخل متجر في أمريكا... فيديو
صدم المتسوقون داخل أحد المتاجر الأمريكية، عندما فوجئوا بوجود غزالة تتجول بينهم. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T09:41+0000
2022-08-29T09:41+0000
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغزالة ذات ذيل أبيض وهي تتجول في متجر بولاية ميتشيغان الأمريكية.وقال أحد زبائن المتجر، الذي كان متواجدا أثناء الواقعة، كوني ماكغينيس، والتقط الفيديو المتداول: "كنت أتسوق وسمعت ضجة قادمة من واجهة المتجر، وسمعت الناس يرددون أوه لا، ورأيت غزالا يسير في أحد الممرات، فصُدمت لوهلة، ثم أخرجت هاتفي لكي أصوره".وأضاف ماكغينيس أن الغزالة ظلت في المبنى لمدة 20 دقيقة، قبل أن تقوم الشرطة بتوجيهها خارج باب مفتوح، بتحصين الممرات بواسطة صناديق وعربات.
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غزالة تتجول داخل متجر في أمريكا... فيديو

09:41 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / Marvin Recinosطائر يجلس على رأس غزال أبيض الذيل في سان خوسيه فيلانويفا، على بعد 25 كم جنوب غرب سان سلفادور ، في 21 مايو/ أيار 2018
طائر يجلس على رأس غزال أبيض الذيل في سان خوسيه فيلانويفا، على بعد 25 كم جنوب غرب سان سلفادور ، في 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
طائر يجلس على رأس غزال أبيض الذيل في سان خوسيه فيلانويفا، على بعد 25 كم جنوب غرب سان سلفادور ، في 21 مايو/ أيار 2018
© AFP 2022 / Marvin Recinos
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صدم المتسوقون داخل أحد المتاجر الأمريكية، عندما فوجئوا بوجود غزالة تتجول بينهم.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغزالة ذات ذيل أبيض وهي تتجول في متجر بولاية ميتشيغان الأمريكية.
وقال أحد زبائن المتجر، الذي كان متواجدا أثناء الواقعة، كوني ماكغينيس، والتقط الفيديو المتداول: "كنت أتسوق وسمعت ضجة قادمة من واجهة المتجر، وسمعت الناس يرددون أوه لا، ورأيت غزالا يسير في أحد الممرات، فصُدمت لوهلة، ثم أخرجت هاتفي لكي أصوره".
وأضاف ماكغينيس أن الغزالة ظلت في المبنى لمدة 20 دقيقة، قبل أن تقوم الشرطة بتوجيهها خارج باب مفتوح، بتحصين الممرات بواسطة صناديق وعربات.
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