https://sputnikarabic.ae/20220829/-غزالة-تتجول-داخل-متجر-في-أمريكا-فيديو-1066961531.html
غزالة تتجول داخل متجر في أمريكا... فيديو
غزالة تتجول داخل متجر في أمريكا... فيديو
صدم المتسوقون داخل أحد المتاجر الأمريكية، عندما فوجئوا بوجود غزالة تتجول بينهم. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T09:41+0000
2022-08-29T09:41+0000
2022-08-29T09:41+0000
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغزالة ذات ذيل أبيض وهي تتجول في متجر بولاية ميتشيغان الأمريكية.وقال أحد زبائن المتجر، الذي كان متواجدا أثناء الواقعة، كوني ماكغينيس، والتقط الفيديو المتداول: "كنت أتسوق وسمعت ضجة قادمة من واجهة المتجر، وسمعت الناس يرددون أوه لا، ورأيت غزالا يسير في أحد الممرات، فصُدمت لوهلة، ثم أخرجت هاتفي لكي أصوره".وأضاف ماكغينيس أن الغزالة ظلت في المبنى لمدة 20 دقيقة، قبل أن تقوم الشرطة بتوجيهها خارج باب مفتوح، بتحصين الممرات بواسطة صناديق وعربات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
غزالة تتجول داخل متجر في أمريكا... فيديو
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صدم المتسوقون داخل أحد المتاجر الأمريكية، عندما فوجئوا بوجود غزالة تتجول بينهم.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغزالة ذات ذيل أبيض وهي تتجول في متجر بولاية ميتشيغان الأمريكية.
وقال أحد زبائن المتجر، الذي كان متواجدا أثناء الواقعة، كوني ماكغينيس، والتقط الفيديو المتداول: "كنت أتسوق وسمعت ضجة قادمة من واجهة المتجر، وسمعت الناس يرددون أوه لا، ورأيت غزالا يسير في أحد الممرات، فصُدمت لوهلة، ثم أخرجت هاتفي لكي أصوره".
وأضاف ماكغينيس أن الغزالة ظلت في المبنى لمدة 20 دقيقة، قبل أن تقوم الشرطة بتوجيهها خارج باب مفتوح، بتحصين الممرات بواسطة صناديق وعربات.